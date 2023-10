Κοινωνία

Διέρρηξαν σχολείο στον Άγιο Δημήτριο

Οι δράστες έβαλαν φωτιά και "ξήλωσαν" μεταλλική μπάρα.

-

Στόχος διαρρηκτών έγινε το 6ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης, στον Άγιο Δημήτριο.

Ειδικότερα, σε απροσδιόριστο χρόνο, οι δράστες εισέβαλαν στο σχολείο και έβαλαν φωτιά σε ένα κάδο στον προαύλιο χώρο, ενώ αφαίρεσαν μία μεταλλική μπάρα από την είσοδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Γενναδίου και Αρσακείου.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

