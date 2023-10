Πολιτική

Τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες: Ενός λεπτού σιγή στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θύματα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο μίσος να κερδίσει», δήλωσε η πρόεδρος του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η κυβέρνηση της Σουηδίας κάλεσε σήμερα τους Σουηδούς στο εξωτερικό να είναι προσεκτικοί μετά την χθεσινή δολοφονία δύο Σουηδών από ένοπλο στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

"Η κατάσταση της απειλής εναντίον της Σουηδίας και των σουηδικών συμφερόντων στο εξωτερικό ήταν ήδη αυξημένη. Εξαιτίας της δολοφονίας δύο Σουηδών στις Βρυξέλλες (...) οι Σουηδοί στο εξωτερικό καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών αρχών", αναφέρεται στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Οι ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο τήρησαν σήμερα ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των δύο Σουηδών που δολοφονήθηκαν χθες, Δευτέρα, από ένοπλο που ισχυρίστηκε ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους στις Βρυξέλλες.

"Εξ ονόματος του ευρωκοινοβουλίου εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ο τρόμος και ο εξτρεμισμός δεν μπορούν να παρεισφρήσουν στις κοινωνίες μας. Έχουμε το δικαίωμα να αισθανόμαστε ασφάλεια και να ζούμε με ασφάλεια. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο μίσος να κερδίσει", δήλωσε η πρόεδρος του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα.

