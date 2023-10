Πολιτική

Μητσοτάκης σε Κουρέτα: Συνεργασία για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας

Ο Πρωθυπουργός συμεχάρη τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και δήλωσε ότι «προσβλέπει σε μία δημιουργική συνεργασία για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Κουρέτα για την εκλογή του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

Τόνισε δε πως η κυβέρνηση είναι πάντοτε προσηλωμένη στην κοινή προσπάθεια με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και προσβλέπει σε μία δημιουργική συνεργασία για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

