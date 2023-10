Κόσμος

Ισραήλ - Σολτς: Ρουκέτες της Χαμάς απείλησαν το αεροπλάνο του Καγκελάριου (εικόνες)

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν ανάμεσα στα μέλη της συνοδείας του Όλαφ Σολτς, ο οποίος εγκατέλειψε αιφνιδιαστικά το αεροπλάνο.

Ο Όλαφ Σολτς είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους που επισκέπτεται το Ισραήλ μετά από το ξέσπασμα των πολεμικών συγκρούσεων με τη Χαμάς, ενώ προηγήθηκαν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η γερμανική αποστολή έζησε στιγμές τρόμου στο Ισραήλ, καθώς σήμανε συναγερμός όταν σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η Χαμάς επιχείρησε να χτυπήσει το αεροπλάνο του Γερμανού Καγκελάριου, Όλαφ Σολτς, λίγο πριν την αναχώρηση από το Τελ Αβίβ, ενώ ο πλανήτης συνταρασσόταν απο το πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας με τους εκατοντάδες νεκρούς

Kanzlermaschine in Tel Aviv vor Abflug geraumt, weil Alarm. Alle liegen auf Rollfeld fur Deckung. Zwei Raketen erkennbar von Iron Dome getroffen uber Flughafen. @welt pic.twitter.com/vZfqLGQQYY — Robin Alexander (@robinalexander_) October 17, 2023

Ο Όλαφ Σολτς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει αιφνιδιαστικά το αεροπλάνο λόγω συναγερμού πυραύλου. Από τους επιβάτες ζητήθηκε να ξαπλώσουν στο έδαφος του αεροδρομίου.

Όπως μεταδίδει η Welt στην αποστολή βρίσκονταν και δημοσιογράφοι οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξαπλώσουν στην πίστα.

ΟΙ ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ότι οι δύο πύραυλοι της Χαμάς εξουδετερώθηκαν από το ισραηλινό αμυντικό σύστημα Iron Dome.

