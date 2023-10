Κόσμος

Ισραήλ - IDF: Η Χαμάς χτύπησε το νοσοκομείο στην Γάζα από λάθος! (εικόνες)

Για αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών από την Χαμάς, που προκάλεσε την εκατόμβη νεκρών, κανει λόγο επισήμως το Ισραήλ. Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Αμπάς.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν ότι μια πρώτη έρευνα δείχνει ότι η έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας προκλήθηκε από αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων της Χαμάς.

In one airstrike, lsrael killed and injured hundreds of Palestinians who were seeking shelter at a hospital’s yard in Gaza. pic.twitter.com/x2GagJwBUl — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 17, 2023

Palestinian father holds the remains of his son’s body parts as he was torn into pieces in the latest lsraeli airstrike targeting Al-Ahli (Al-Ma’madani) hospital in Gaza. pic.twitter.com/PN2PRM94t5 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 17, 2023

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανέφερε πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων.

Breaking: IDF Spokesperson



From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.



According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm — Israel ????? ???? (@Israel) October 17, 2023

«Λανθασμένη εκτόξευση ρουκέτας» από τη Χαμάς

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο από την ισραηλινή πλευρά που υποστηρίζουν ότι οι μαζικές απώλειες στο νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας ήταν το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης εκτόξευσης ρουκέτας από τη Χαμάς, καθώς τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπήρχε εναέρια δραστηριότητα από τον ισραηλινό στρατό.

#BREAKING: Local footage reported to have been the failed launch. https://t.co/XfeUeKaFGy pic.twitter.com/4lXYhcVdMY — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 17, 2023

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, σε τουλάχιστον 500 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση στο νοσοκομείο Αl-Ahli Arab Baptist Hospital.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα έκανε λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 300 «μάρτυρες», ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι πολλά από τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά. Υπάρχουν αναφορές και για επίθεση σε σχολείο.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it's not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) October 17, 2023

Το αμερικανικό δίκτυο NBC News μετέδωσε σχόλια από εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, ο οποίος δήλωσε ότι το νοσοκομείο που χτυπήθηκε σήμερα στη Γάζα δεν ήταν στόχος.

«Ένα νοσοκομείο είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο κτίριο και δεν αποτελεί στόχο των IDF (Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας)», είπε.

#BreakingNews #Israel has bombarded The Baptist Hospital (Al Ahli Arab Hospital) in Al Zaitoon neighborhood in central #Gaza. As Per Spokesman for the Ministry of Health in Gaza: More than 500 victims were killed in the zionist regime airstrike on Al-Ahli Baptist Hospital pic.twitter.com/mBxDrweOdz — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) October 17, 2023

«Οι IDF διεξάγουν αυτή τη στιγμή έρευνα και όπως πάντα δίνουν προτεραιότητα στην ακρίβεια. Προτρέπουμε όλους να προχωρούν με προσοχή όταν μεταφέρουν πληροφορίες για μια τρομοκρατική οργάνωση».

«Όλος ο κόσμος γνώριζε: Οι βάρβαροι τρομοκράτες στη Γάζα είναι αυτοί που επιτέθηκαν στο νοσοκομείο στη Γάζα, όχι οι IDF. Αυτός που δολοφόνησε βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφονεί και τα παιδιά του»., γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπ. Νετανιάχου.

??? ????? ???:



??????? ??????? ???? ?? ??? ????? ?? ??? ?????? ????, ??? ????. ?? ???? ???????? ?? ??????, ???? ?? ?? ?????. — Benjamin Netanyahu - ?????? ?????? (@netanyahu) October 17, 2023

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Αμπάς

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, κήρυξε τριήμερο πένθος μετά τη φερόμενη αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ακύρωσε την συνάντηση του με τον Τζο Μπάιντεν την Τετάρτη στην Ιορδανία.