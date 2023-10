Πολιτική

Βορίδης για Μεσανατολικό: Η τρομοκρατία είναι τώρα ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Ο υπουργός Επικρατείας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς και τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, για τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς και τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Κληθείς να σχολιάσει την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας, τόνισε ότι, είναι «αυτονόητο ότι τέτοιες πράξεις είναι καταδικαστέες. Υπάρχει μια εμπλοκή και δεν μπορεί να στοχοποιούνται νοσοκομεία.

Στο ποιος φταίει γι’ αυτό. Προφανώς ακούμε και τις δύο πλευρές. Διάβασα πως ο Μπάιντεν είπε πως γίνεται έλεγχος των Αμερικανικών Αρχών».

Ξεκαθαρίζοντας την προσωπική του άποψη είπε πως, «το σημείο αφετηρίας είναι η επίθεση που έκανε η Χαμάς» και συμπλήρωσε πως, «η επίθεση που είδαμε να διεξάγει η Χαμάς, το γεγονός ότι υπάρχει ανεπίλυτο το παλαιστινιακό, δεν δικαιολογεί και ούτε μπορεί να συνδέεται με την επίθεση της Χαμάς».

Όσο για το ποιος ευθύνεται για την επίθεση, απάντησε πως: «Δεν έχω στοιχεία για να κρίνω τι έχει συμβεί. Η θέση της διεθνούς κοινότητας είναι: ότι καταδικάζουμε και είπε ο Μπάιντεν: εγώ θα πω στις Αρχές μου να ελέγξουν τι έγινε».

Απαντώντας σε ερώτημα για το ποιος είναι ο φόβος για το τι μέλλει γενέσθαι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε πως, «το πλέον επικίνδυνο είναι αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες, ουσιαστικά είναι ο νέος κίνδυνος τρομοκρατίας, όπως αυτός που είχαμε ζήσει την εποχή του ISIS και τόνισε πως, «χρειάζεται αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών, αυξημένη εγρήγορση και συναγερμός γιατί τα χαρακτηριστικά είναι lonely wolfs, κάτι που είναι δύσκολο να εντοπιστεί».

Συμπλήρωσε επίσης πως, «και το θέμα των μεταναστευτικών ροών δημιουργεί μεγάλο θέμα και επομένως πρέπει να επιμείνουμε στην πολιτική που εφαρμόζουμε. Πρέπει να διαμορφώσουμε συνθήκες, ώστε να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια εκεί που χρειάζεται, χωρίς να αυξάνονται οι ροές».

Για το ζήτημα των αυτοδικοικητικών εκλογών, είπε πως, «κρατάμε το 8-4-1» και ανέφερε για τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον εκλεγμένο περιφερειάρχη Θεσσαλίας πως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είδε τον κ.Κουρέτα επειδή είναι η Θεσσαλία και υπάρχουν προτεραιότητες εκεί. Είναι κι ένα μήνυμα ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί και με την αλλαγή στις περιφέρειες».

«Διαμορφώνεται μία αντισυσπείρωση που την είδαμε χαρακτηριστικά στην Αθήνα και για να επιτευχθεί αυτό, συσπειρώθηκαν πολλές και ετερόκλητες δυνάμεις», είπε για το αποτέλεσμα της κάλπης στον δήμο της Αθήνας.

Σχολιάζοντας πως, «πάντα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κρίνονται και τα πρόσωπα».

Τέλος, για τα όσα ακούστηκαν από κυβερνητικά στελέχη σχετικά με τη χρηματοδότηση περιφερειών και δήμων που θα εκλέξουν υποψηφίους που δεν υποστηρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθάρισε πως: «όταν προτείνεις κάποιον για την αυτοδιοίκηση, προτείνεις και μια επιχειρηματολογια στο γιατί. Θεωρήσαμε εμείς ότι, οι περιφερειάρχες πρέπει να είναι πιο έμπειροι, γιατί το οικονομικό πλαίσιο από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι περιορισμένο».

