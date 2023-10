Life

“Το Πρωινό”: Η Σαμπρίνα για την σύλληψη του Παναγιώτη Λιαδέλη και του γιους τους (βίντεο)

«Τρόμαξε ο κόσμος από τους πυροβολισμούς», είπε μεταξύ άλλων η Σαμπρίνα.

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στον Βόλο, με τις συλλήψεις του Παναγιώτη Λιαδέλη και του 19χρονου γιου του να έρχονται λίγη ώρα μετά, όπως έγινε γνωστό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο μπαρ όπου διατηρούν πατέρας και γιος, όταν δύο άτομα πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό έξω από το κατάστημα. Τότε τους ακολούθησαν άλλοι θαμώνες και τους τραυμάτισαν. Ο Παναγιώτης Λιαδέλης και ο γιος του συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι του μαγαζιού.

Η τραγουδίστρια Σαμπρίνα, μητέρα του 19χρονου που συνελήφθη, μίλησε στo "Πρωινό".

«Κάποιοι πυροβολούσαν, κάποιοι που ήταν μεθυσμένοι, δεν ξέρω τί ήταν αυτοί. Κάλεσαν την αστυνομία, προσπαθούσαν να τους εντοπίσουν και κάλεσαν τη αστυνομία», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Η σύλληψη του γιου που είχε αποκτήσει με τον Παναγιώτη Λιαδέλη της έχει προκαλέσει αναστάτωση.

«Μίλησα με το παιδί. Καλά είναι. Ο πρωην σύζυγός μου είναι φυσικά στεναχωρημένος με ό,τι έχει συμβεί Από ότι μου είπε και ο δικηγόρος του, κάποιοι πυροβολούσαν έξω από το club και τρόμαξε ο κόσμος, έπεσαν κάτω, τρόμαξαν και ήθελαν να τους εντοπίσουν. Κάλεσαν την αστυνομία, αυτό ξέρω», ανέφερε η Σαμπρίνα.

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης και ο 19χρονος γιος του είναι ακόμη κρατούμενοι, με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή να υποστηρίζει ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα.

