Κόσμος

Γαλλία: Εκκενώθηκαν έξι αεροδρόμια μετά από απειλές για βόμβα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νωρίτερα εκκενώθηκε και το αεροδρόμιο της Οστάνδης στο Βέλγιο.

-

(εικόνα αρχείου)



Χάος επικρατεί αυτή την ώρα στη Γαλλία, καθώς εκκενώθηκαν έξι αεροδρόμια λόγω απειλών για βόμβα. Πρόκειται για τα αεροδρόμια σε Νάντη, Μποβέ, Τουλούζη, Νίκαια, Λιλ και Λυών. Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε και το Παλάτι των Βερσαλλιών πως κλείνει ξανά σήμερα για λόγους ασφαλείας μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Alerte a la bombe - Aeroport de Toulouse.. pic.twitter.com/poxXg8XMhr — Olivier Blanc (@BlancOlivier1) October 18, 2023

Στα αεροδρόμια έχουν σπεύσει κλιμάκια της αστυνομίας με πυροτεχνουργούς και διεξάγονται έλεγχοι. Στα έξι αεροδρόμια εστάλησαν προειδοποιητικά e-mail.

Υπενθυμίζεται ότι και το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώθηκε και πάλι την Τρίτη, μέσα σε τέσσερις ημέρες, έπειτα από ειδοποίηση για εκρηκτικό μηχανισμό. Η Γαλλία παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, αφού ένας καθηγητής μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν μαθητή του που φώναζε «Αλλαχ Ακμπάρ».

MENACE : Alertes a la bombe en cours dans plusieurs aeroports de France. Les aeroports de Toulouse, Nice, Lille, Nantes et Lyon, sont en train d'etre evacues. pic.twitter.com/vsCJOuRnN1 — Infos Francaises (@InfosFrancaises) October 18, 2023

Το αεροδρόμιο της Οστάνδης στο Βέλγιο εκκενώθηκε επίσης την Τετάρτη μετά από απειλή για βόμβα, ανακοίνωσε η διεύθυνσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΝΤ1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Πετράλωνα: 16χρονος επιτέθηκε σε ανήλικους με κατσαβίδι

Κακοκαιρία - Πάτρα: Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική (εικόνες)