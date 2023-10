Αθλητικά

ΗΠΑ - F1: Το Grand Prix στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Το απόλυτο υπερθέαμα του μηχανικίνητου αθλητισμού, για άλλη μα φορά στους δέκτες μας αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τα φώτα της Formula 1 ανάβουν στις Η.Π.Α, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 19ος αγώνας του πρωταθλήματος, που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου, στις 22:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Μετά από το Μαϊάμι και το Μόντρεαλ νωρίτερα στη σεζόν, το ταξίδι της Formula 1 επιστρέφει στην αμερικανική Ήπειρο για περίπου έναν μήνα, με αφετηρία το Όστιν του Τέξας και το COTA (Circuit Of The Americas) που θα φιλοξενήσει τον 19ο αγώνα της φετινής χρονιάς. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ο πρώτος από μια τριπλέτα συνεχόμενων αγώνων σε Η.Π.Α. (22/10), Μεξικό (29/10) και Βραζιλία (5/11). Η αμερικάνικη πίστα μήκους 5513m έχει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά: Περιλαμβάνει 20 στροφές, εκ των οποίων μερικές με πολύ γρήγορες καμπές και δυο μεγάλες ευθείες με αντίστοιχες ζώνες DRS. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής είναι η πρώτη στροφή, με έντονη ανωφέρεια, πολύ φαρδιά, που καταλήγει σε μια αριστερή στροφή 120 μοιρών, όπου πολλά μπορεί να συμβούν και συνήθως συμβαίνουν! Η τριπλέτα στροφών 3 – 6 θυμίζει την αντίστοιχη Maggots – Becketts στο Σίλβερστον, η τριπλέτα στροφών 12 – 15 θυμίζει Χόκενχαϊμ και η τριπλέτα στροφών 16 – 18, την διαβόητη στροφή 8 στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω της τραχύτητας του οδοστρώματος αλλά και των υψηλών ενεργειακών φορτίων, που μεταφέρουν τα ελαστικά στις γρήγορες καμπές, θα είναι διαθέσιμες οι τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας C2, C3, C4.

Με τους Φερστάπεν και Red Bull να έχουν εξασφαλίσει τη διατήρηση των τίτλων τους, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της 2ης θέσης στους κατασκευαστές, ανάμεσα στη Mercedes και στη Ferrari. H γερμανική ομάδα έχει προβάδισμα 28 βαθμών και θεωρητικό πλεονέκτημα στο COTA, όπου μπορεί να διευρύνει τη βαθμολογική διαφορά. Βέβαια, το ίδιο ίσχυε και στο Κατάρ αλλά δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό του, γιατί οι δυο οδηγοί της Mercedes τράκαραν μεταξύ τους στην εκκίνηση. Στους δυο επόμενους αγώνες, όμως, η κατάσταση αλλάζει, καθώς στο Μεξικό και τη Βραζιλία θεωρητικά πλεονεκτεί η Ferrari. Μένει, λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συναρπαστική μάχη.

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν δύο αγώνες την ίδια μέρα σε ώρες Ελλάδας καθώς το Sprint είναι προγραμματισμένο μετά τα μεσάνυχτα. Αυτός θα είναι ο 75ος αγώνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Όστιν έχουν διεξαχθεί 10 αγώνες από το 2012 ως και το 2022 και πολυνίκης είναι ο Χάμιλτον με 5 νίκες. Το Grand Prix των Η.Π.Α. για πρώτη φορά στην ιστορία του θα έχει διαμόρφωση αγώνα Sprint. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει μόνο μια περίοδος ελεύθερων δοκιμών, την Παρασκευή πριν τις κατατακτήριες δοκιμές, που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αγώνα. Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στο Sprint, έτσι θα έχουμε το Sprint Shootout και μετά τον αγώνα Sprint (01:00) διάρκειας 19 γύρων ή 60 λεπτών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή το βράδυ (22:00) για την Ελλάδα, καθώς έχουμε 8 ώρες διαφορά από το Όστιν.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα διεξαχθούν για πρώτη φορά παράλληλα με αγώνα Formula 1 και 3 αγώνες F1 Academy, του γυναικείου πρωταθλήματος μονοθεσίων, που θα μεταδοθεί για πρώτη φορά απευθείας στην ελληνική τηλεόραση. Οι 3 αγώνες θα μεταδοθούν απευθείας από το ΑΝΤ1+ και στην περιγραφή θα είναι η Μαρία Ανδρεάδη με τον Κώστα Λεώνη. Οι αγώνες στο Όστιν είναι οι τελευταίοι της σεζόν και θα αναδείξουν πρωταθλήτρια οδηγό. Φαβορί είναι η Μάρθα Γκαρσία της Prema Racing.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 21:00, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μαξ Φερστάπεν και μια συνέντευξή του μετά την κατάκτηση του 3ου τίτλου. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη θα πλαισιώσουν οι Μαρία Θωμά και Κώστας Λεώνης. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης θα σχολιάζει από τη θέση του οδηγού τις προσπάθειες των συναθλητών του.

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, στις 22:00, το 19ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

