Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα: Επεισόδια με χημικά και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δυνάμεις των ΜΑΤ, επιτέθηκαν στους πρώτους διαδηλωτές, που είχαν φτάσει στο σημείο με πορεία από την πλατεία Συντάγματος.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, όπου κατέληξε πορεία διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος, για να εκφράσουν την υποστήριξη τους στους Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, «Επίθεση με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης δέχθηκαν από δυνάμεις των ΜΑΤ οι διαδηλωτές έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που έφταναν με πορεία από το Σύνταγμα οι πρώτοι διαδηλωτές έξω από την ισραηλινή πρεσβεία για να εκφραστεί η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό.

Χιλιάδες διαδηλωτές παραμένουν στην περιοχή φωνάζοντας συνθήματα με κυρίαρχο το «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

