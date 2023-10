Κοινωνία

Πλατεία Συντάγματος: Συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και στην πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» χιλιάδες διαδηλωτές που συμμετείχαν στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα πραγματοποιούν αυτή την ώρα πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Στην κεφαλή της πορείας είναι μια τεράστια σημαία της Παλαιστίνης.

«Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφή ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραηλινοί» και «Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, κάτω η νέα τάξη των ιμπεριαλιστών», είναι μερικά από τα συνθήματα.

