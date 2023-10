Αθλητικά

Προμηθέας Πατρών – Οπάβα: Νίκη στην πρεμιέρα με ασύλληπτο ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αχαιοί ήταν καταιγιστικοί, ειδικά στην επίθεση με 7 παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!

-

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Προμηθέα στο Basketball Champions League, με τους Αχαιούς να... συνθλίβουν την τσεχική Οπάβα στην Πάτρα με 115-66, στην 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου χρειάστηκε ένα μόλις ημίχρονο για να επιβάλει το ρυθμό της και να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια με το εκκωφαντικό +38 (65-27), απέναντι στους φιλοξενούμενους που περίμεναν περίμεναν καρτερικά να τελειώσει το... μαρτύριο.

Επιθετικός πλουραλισμός (7 παίκτες του Προμηθέα τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων), εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας και άμυνα για σεμινάριο, που εκτός των άλλων οδήγησε τους Τσέχους σε 24 λάθη, απλοποίησαν το έργο της ελληνικής ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 115 πόντοι που φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι ο Προμηθέας (οι περισσότεροι ελληνικής ομάδας στο BCL) αποτελούν την 3η καλύτερη συγκομιδή στην Ιστορία της διοργάνωσης, ενώ η διαφορά των 49 πόντων συνιστά την 3η μεγαλύτερη.

Οι Αχαιοί φανέρωσαν τις προσθέσεις τους από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε στο 10΄ το 32-15, ενώ με 9/12 δίποντα, 10/19 τρίποντα, 17/22 βολές και 18 ασίστ με μόλις 4 λάθη μέχρι το ημίχρονο, διαμόρφωσαν το 65-27 στο 20΄. Η ελληνική ομάδα δεν κατέβασε ταχύτητα στην επανάληψη και με επίδειξη δύναμης πήρε τη νίκη στην πρώτη της εφετινή ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κρις Κόφι με 16 πόντους, ενώ από την Οπάβα προσπάθησε ο Άνταμ Πέτσατσεκ επίσης με 16.

Τα δεκάλεπτα: 32-15, 65-27, 90-42, 115-66

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καστίγιο, Βογίνοβιτς, Ζαπόλσκι

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κόνιαρης 7 (1) , Χρυσικόπουλος 11 (2), Ετσενίκε 8, Κούρουτς 14 (3), Χέιλ 12 (2), Ρέινολντς 12 (3), Κάουαν 15 (2) , Πλώτας 6, Μπαζίνας 10 (2), Πρέκας, Κόφι 16 (1), Καραγιαννίδης 4.

ΟΠΑΒΑ (Πετρ Τσρούντεκ): Φάρσκι 6 (2), Κουρίλ 5 (1), Πέτσατσεκ 16 (3), Πουρσλ 10 (1), Σλάβικ 3, Γκνιάντεκ 2, Τζουρέτσκα 7 (1), Μόκραν 7 (1), Σιρίνα 7 (1), Σβαντρίλικ 3 (1).

Ασέλγεια σε ανήλικο: Προφυλακιστέος ο θείος του παιδιού

Πετράλωνα: 16χρονος επιτέθηκε σε ανήλικους με κατσαβίδι

Κακοκαιρία - Πάτρα: Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική (εικόνες)