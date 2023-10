Κοινωνία

Τροχαίο - Ωρωπός: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 4 ατόμων (βίντεο)

Πώς έγινε το τροχαίο στον Ωρωπό. Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαλκούτσι Ωρωπού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να εγκλωβιστούν σε αυτό, τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες, με 3 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το αυτοκίνητο έναν άνδρα και τρεις γυναίκες, τους οποίους παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

