Τένις - Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στην Αμβέρσα

Ποιον θα έχει πρώτο αντίπαλο ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Πρεμιέρα στα μονά του European Open, στην Αμβέρσα, κάνει σήμερα (Πέμπτη 19/10) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αρχίσει την προσπάθειά του στις 20:00, απέναντι στον Ολλανδό Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ, με στόχο την επιστροφή στις καλές εμφανίσεις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραδέχτηκε στη media day πως είναι διψασμένος για διάκριση, καθώς: «Κατά βάθος νιώθω ότι θέλω να αλλάξω τα πράγματα και να κάνω ένα καλό φινάλε στη σεζόν. Είμαι πολύ πεινασμένος καθώς ξεκινάω την τελευταία indoor season. Ποτέ δεν έχω προπονηθεί τόσο πολύ σε όλη μου την καριέρα», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Τσιτσιπάς και Σάντσχουλπ συναντιούνται πρώτη φορά στο tour. Ο Ολλανδός προκρίθηκε στους «32» του τουρνουά επικρατώντας του Ντόμινικ Στρίκερ με 6-7(4), 6-3, 6-3.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας τενίστας αγωνίζεται και στα διπλά, μαζί με τον αδερφό του, Πέτρο. Οι δυο τους έχουν προκριθεί στα ημιτελικά του τουρνουά, μετά τη νίκη τους με 2-0 σετ (7-5, 6-3), απέναντι στους Μάτβε Μίντελκουπ και Αντρέας Μις.

