Πρεσβεία ΗΠΑ στον Λίβανο: οι Αμερικανοί πολίτες να φύγουν το συντομότερο

Το μέιλ που εστάλει στους αμερικανούς πολίτες του Λιβάνου απο την Πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο προέτρεψε σήμερα τους πολίτες της να οργανώσουν σχέδια για την αναχώρησή τους το συντομότερο δυνατόν όσο είναι ακόμα διαθέσιμες οι συνήθεις εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης.

Σε ειδοποίηση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πολίτες, η πρεσβεία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν να προχωρήσουν σε σχέδια έκτακτης ανάγκης για επείγουσες καταστάσεις», ανέφερε η πρεσβεία.

