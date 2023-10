Κόσμος

Γαλλία: Μπαράζ απειλών για επιθέσεις σε αεροδρόμια

Απειλές δέχτηκαν πολλά αεροδρόμια της Γαλλίας για ενδεχόμενες επιθέσεις.

Δεκατέσσερα γαλλικά αεροδρόμια έλαβαν σήμερα νέες απειλές για επιθέσεις και "τουλάχιστον οκτώ αεροδρόμια" προχώρησαν σε εκκενώσεις απέναντι σε αυτές τις απειλές για βόμβα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση.

Ήδη χθες, Τετάρτη, η πλειονότητα των μεγάλων γαλλικών αεροδρομίων, εκτός των δύο του Παρισιού, εκκενώθηκαν προσωρινά έπειτα από απειλές, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν 130 πτήσεις και να σημειωθούν αμέτρητες καθυστερήσεις. Οι συναγερμοί αυτοί έχουν πολλαπλασιαστεί εδώ και αρκετές ημέρες στη Γαλλία, κυρίως μετά την επίθεση που κόστισε τη ζωή στον εκπαιδευτικό Ντομινίκ Μπερνάρ στην Αράς (Πα-ντε-Καλαί).

Σήμερα οι εκκενώσεις αφορούσαν, σύμφωνα με την προαναφερθείσα πηγή, τα αεροδρόμια της Μπρεστ, της Καρκασόν, της Ρεν, της Ταρμπ, του Μπορντό-Μερινιάκ, της Μπεζιέ, του Μονπελιέ και της Ναντ.

Η γενική διεύθυνση πολιτικής αεροπορίας (DGAC), με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), επιβεβαιώνει πως "πολλά εθνικά αεροδρόμιο μεταξύ των οποίων εκείνο της Ναντ, έλαβαν σήμερα το πρωί απειλές για επίθεση", χωρίς ωστόσο να δίνει αριθμό ούτε να τα κατονομάζει, λόγω της μεταβαλλόμενης κατάστασης.

Ορισμένα αεροδρόμια έκαναν τα ίδια ανακοινώσεις για οτ θέμα. Το αεροδρόμιο της Λιλ ανέφερε στο τέλος του πρωινού στο X (πρώην Twitter) πως προχώρησε σε "εκκένωση έπειτα από συναγερμό για βόμβα" στη συνέχεια, μισή ώρα αργότερα, ανακοίνωσε το "τέλος του συναγερμού", με αποτέλεσμα "το σταδιακό άνοιγμα εκ νέου του αεροδρομίου".

"Το αεροδρόμιο της Ναντ αποτέλεσε εκ νέου αντικείμενο απειλής για βόμβα σήμερα, Πέμπτη, το πρωί, όπως και άλλα γαλλικά αεροδρόμια", δήλωσε το αεροδρόμιο στο AFP. "Σε συμφωνία με τις κρατικές υπηρεσίες, το αεροδρόμιο εκκενώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους".

