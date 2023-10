Πόλεμος στο Ισραήλ - Γκάλαντ: Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι (εικόνες)

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο υπουργός εθνικής Άμυνας του Ισραήλ σε επίσκεψη στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, μίλησε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και τόνισε μεταξύ άλλων πως "να είστε έτοιμοι, πλησιάζει η ώρα της εντολής" για την χερσαία επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς ακούγεται ότι θα ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, ωστόσο φαίνεται πως ο ισραηλινός στρατός άρχισε πρώτα να αποδεκατίζε τους ισλαμιστικούς θύλακες ώστε να τους αποδεκατίσει πριν μπει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, μίλησε σήμερα ενώπιον των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και τους είπε να είναι έτοιμοι γιατί «πλησιάζει η ώρα της εντολής» να μπουν τα στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας και να ξεκινήσει η επιχείρηση κατά της Χαμάς.

«Είμαι υπεύθυνος για το κατεστημένο της άμυνας. Ήμουν υπεύθυνος για αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος για τη νίκη στη μάχη», είπε μεταξύ άλλων ο Γιόαβ Γκαλάντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε ένα στρατιωτικό κέντρο κοντά στα σύνορα της Γάζας.



«Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

