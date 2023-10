Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Αλλοδαπός με μαχαίρι φώναζε “Allahu Akbar” προκαλώντας τρόμο

Ο άνδρας έφερε μαχαίρι και κρατούσε αντίτυπο του κορανίου. Ποιος αντιλήφθηκε την περίεργη συμπεριφορά του και ειδοποίησε αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά.

Στην προσαγωγή ενός Σύριου που εισήλθε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο Σύριος εισήλθε στην εκκλησία περίπου στις 7 το απόγευμα και τράβηξε την προσοχή του νεωκόρου καθώς είχε ύποπτη συμπεριφορά.

Στη συνέχεια, ο νεωκόρος ειδοποίησε τις αρχές και άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, που τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Κατά την έρευνα που έγινε στο σακίδιο που είχε πάνω του, εντοπίστηκε ένα μαχαίρι και κατά πληροφορίες ένα κοράνι

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο αλλοδαπός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.

