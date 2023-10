Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παγκόσμιος συναγερμός για επιθέσεις σε Αμερικανούς

ΗΠΑ: Ταξιδιωτική οδηγία για όλον τον κόσμο εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες ανά την υφήλιο, να είναι σε επιφυλακή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία καλώντας τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο εξωτερικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί «σε όλον τον κόσμο», λόγω των εντάσεων και των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν με αφορμή των πόλεμο στη Γάζα.

«Λόγω των αυξημένων εντάσεων σε διάφορα μέρη του κόσμου, του κινδύνου τρομοκρατικών επιθέσεων, των διαδηλώσεων ή των βίαιων ενεργειών εναντίον Αμερικανών πολιτών και αμερικανικών συμφερόντων, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Η Ουάσινγκτον καλεί τους Αμερικανούς να είναι σε εγρήγορση κυρίως σε τουριστικές περιοχές και να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές. Στη ταξιδιωτική οδηγία δεν προσδιορίζεται κάποια συγκεκριμένη χώρα ή τοποθεσία.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m