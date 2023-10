Κόσμος

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Έγκλημα πολέμου η επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδικάζει το Πατριαρχείο την επίθεση, που κατέστρεψε τον ιστορικό ναό.

-

Ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει την επίθεση στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, χαρακτηρίζοντάς την έγκλημα πολέμου, εξέδωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

"Εμείς, οι Πατριάρχες και οι Αρχηγοί των Εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα, ενωνόμαστε κι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην Επισκοπή Ιεροσολύμων, καθώς γινόμαστε μάρτυρες της εγκληματικής επίθεσης που εκτυλίχθηκε εντός του Αγγλικανικού Επισκοπικού Νοσοκομείου Al Ahli στη Γάζα. Αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη τη μέρα κατά την οποία η χριστιανική κοινότητα είχε συγκεντρωθεί για προσευχή, ικετεύοντας τον Θεό για ειρήνη, συμφιλίωση και παύση του πολέμου στη Γάζα.

Αντλώντας έμπνευση από την υπομονή και το πνεύμα μπροστά των ανθρώπων που υπέμεναν αυτές τις αντιξοότητες, θυμόμαστε το εδάφιο από τον Ψαλμό 34:18, “Ο Κύριος είναι κοντά σ’ εκείνους που είναι συντριμμένοι στην καρδιά, και σώζει τους ταπεινούς στο πνεύμα.”. Αυτό το πνεύμα ενσαρκώνεται εν όψει της τρομακτικής καταστροφής ενός ιερού συμπόνιας και θεραπείας στη Γάζα, με αποκορύφωμα την τραγική απώλεια εκατοντάδων αθώων ζωών.

Όντας ενωμένοι, καταγγέλλουμε σθεναρά αυτό το έγκλημα και το καταδικάζουμε. Τα πρώτα δελτία για (την καταστροφή) του εκκλησιαστικού νοσοκομείου στη Γάζα μάς έχουν αφήσει γεμάτους θλίψη, διότι αποτελεί πραγματική παραβίαση των ίδιων των αρχών που τηρεί η ανθρωπότητα. Τα νοσοκομεία, που χαρακτηρίζονται ως ιεροί παράδεισοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έχουν βεβηλωθεί από τις Στρατιωτικές Δυνάμεις.

Κηρύσσουμε κατηγορηματικά αυτή τη θηριωδία ως ένα ειδεχθές έγκλημα, το οποίο χρήζει αυστηρής καταδίκης και λογοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Εκλιπαρούμε την παγκόσμια κοινότητα να ενστερνιστεί το ιερό της καθήκον να προστατεύει τους πολίτες και να διασφαλίσει ότι τέτοιες ειδεχθείς παραβάσεις δεν θα επιτραπούν ποτέ ξανά. Με βαριά καρδιά, αναγνωρίζουμε τη βαθιά απώλεια ζωών στο Αγγλικανικό Επισκοπικό Νοσοκομείο Al Ahli. Με το παρόν δηλώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους αδελφούς και τις αδελφές μας που σήκωσαν το βάρος αυτής της επίθεσης. Ως μια ενωμένη φωνή, ικετεύουμε τους φίλους, τις φίλες, τους συνεργάτες, τις συνεργάτιδες, και όλους τους ανθρώπους να σταθούν μαζί μας καθώς θρηνούμε τα τραγικά αυτά γεγονότα.

Οι προσευχές και η υποστήριξή μας παραμένουν ακλόνητες και οι φωνές μας υψώνονται ως χορωδία, ενώ καλούμε για δικαιοσύνη, ειρήνη και παύση των δεινών που έχει υπομείνει ο λαός της Γάζας".

#BREAKING: The first videos emerge of survivors from the Isra—li bom-ing of the Christian Church of Saint Porphyrius in Gaza telling their story. pic.twitter.com/eARc3yTFXx — Habibi6ixtv (@habibi6ixtv) October 19, 2023

Survivors of Israel’s BOMBING that damaged the refugee complex of Gaza’s OLDEST CHRISTIAN CHURCH.

?? If they’ll bomb a church, they definitely bombed the hospital. pic.twitter.com/5R5lbMjf6l — CryptoNews (@CryptoNews2008) October 19, 2023

Στόχος «ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής» έγινε το βράδυ της Πέμπτης ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Γάζα, όπου είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι από την επιδρομή προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη του ναού και κατέρρευσε παρακείμενο οικοδόμημα. Εκτίμησαν πως στόχος της επίθεσης ήταν χώρος κοντά στην ελληνορθόδοξη εκκλησία, όπου πολλοί άμαχοι είχαν αναζητήσει καταφύγιο εν μέσω του συνεχιζόμενου σφυροκοπήματος από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Εκπρόσωπος του IDF που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) για τον βομβαρδισμό της ελληνορθόδοξης εκκλησίας, απάντησε ότι η υπόθεση διερευνάται και ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές για «ισραηλινό πλήγμα».

Η εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου είναι η παλαιότερη χριστιανική εκκλησία στη Λωρίδα της Γάζας. Βρίσκεται κοντά σε τζαμί στην ιστορική συνοικία της πόλης της Γάζας και, σύμφωνα με την παράδοση, φιλοξενεί τα λείψανα του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος διετέλεσε επίσκοπος Γάζας τον 5ο αιώνα.

#BREAKING: The first videos emerge of survivors from the Isra—li bom-ing of the Christian Church of Saint Porphyrius in Gaza telling their story. pic.twitter.com/eARc3yTFXx — Habibi6ixtv (@habibi6ixtv) October 19, 2023

Δεν απέχει πολύ από το νοσοκομείο Αλ Άχλι που επλήγη το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο 471 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό της Χαμάς. Η ισλαμιστική οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ για το μακελειό στο νοσοκομείο, ενώ ο ισραηλινός στρατός αποποιήθηκε την ευθύνη και κατηγόρησε τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ.

Ο αριθμός των χριστιανών στη Λωρίδα της Γάζας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει λιγότεροι από χίλιοι (οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ορθόδοξοι), ενώ προτού η Χαμάς αναλάβει την εξουσία στη Γάζα (2007), οι χριστιανοί ήταν περισσότεροι από επτά χιλιάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωνάσης - Κένεντι: Σαν σήμερα ο μυθικός γάμος στον Σκορπιό που έγραψε ιστορία

Μεταναστευτικό: Λέμβοι σε Φαρμακονήσι και Σύμη

Μπάιντεν: Χαμάς και Πούτιν θέλουν να “αφανίσουν” δημοκρατίες