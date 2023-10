Κόσμος

Μέση Ανατολή - Ρωσία: Συντονίζουμε την πολιτική μας με την Κίνα

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι συντονίζει την πολιτική της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική με την Κίνα, έναν ολοένα και πιο στενό σύμμαχο της Μόσχας.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Μπογκντάνοφ είχε συνομιλίες στην Ντόχα με τον Ζάι Τζουν, τον ειδικό απεσταλμένο του Πεκίνου για τη Μέση Ανατολή, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σημειώνεται ότι «επιβεβαιώθηκε» ότι οι δύο χώρες εστιάζουν στον συντονισμό των προσπαθειών τους προς την κατεύθυνση μιας «πολιτικής διευθέτησης αυτής και άλλων κρίσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τη Βόρεια Αφρική».

Η Ρωσία θεωρεί ότι θα μπορούσε να παίξει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην παρούσα κρίση. Η Μόσχα προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες για την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ισχυρότερο σύμμαχο της Ουκρανίας. Το σχέδιο ψηφίσματος που προώθησε η Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με το οποίο ζητούσε κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων, απορρίφθηκε.

Το κείμενο αυτό καταδίκαζε τη βία εναντίον αμάχων και κάθε μορφή τρομοκρατίας, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα τη Χαμάς.

