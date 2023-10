Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Εκδίκαση της αίτησης διαζυγίου που κατέθεσε ο Δασκαλάκης

Ο Μάνος Δασκαλάκης, στην αγωγή εξηγεί αναλυτικά τους όρους υπό τους οποίους που επιθυμεί να λυθεί ο γάμος του με την κατηγορούμενη εν διαστάσει σύζυγό του Ρούλα Πισπιρίγκου

Εκδικάζεται σήμερα Παρασκευή 20/10/2023, στην Πάτρα η αίτηση αγωγής διαζυγίου που έχει καταθέσει ο Μάνος Δασκαλάκης σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του και κατηγορουμένης για τον θάνατο των τριών παιδιών τους, Ρούλας Πισπιρίγκου.

Κανείς δεν γνωρίζει αν ο ίδιος θα δώσει το παρών ή θα εκπροσωπηθεί διά του δικηγόρου του Δημήτρη Καράμπελα. Στην αγωγή εξηγεί αναλυτικά τους όρους υπό τους οποίους που επιθυμεί να λυθεί ο γάμος του, ενώ αναφέρεται και στο βαρύτατο κατηγορητήριο εναντίον της.

Σήμερα, εξάλλου, συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η δίκη της Πισπιρίγκου, η οποία και φθάνει στο τέλος της. Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων μαρτύρων, θα αγορεύσουν οι δικηγόροι, ο εισαγγελέας και θα εκδοθεί η απόφαση.

Στα τέλη Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η δεύτερη δίκη για τους θανάτους των παιδιών της, Ιριδας και Μαλένας.

