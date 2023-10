Πολιτική

“Το Πρωινό” - Καρατζαφέρης: Να γίνει δημοψήφισμα για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών (βίντεο)

Τι είπε για τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών αλλά και για το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" ήταν το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Καρατζαφέρης και μίλησε για τον γάμο του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Καρατζαφέρης είπε μεταξύ άλλων πως "όλα αυτά είναι ένα κακό πρότυπο που θα έχει παρενέργειες στον παραδοσιακό θεσμό της οικογένειας η οποία οδέυει προς διάλυση" ενώ συμπλήρωσε πως "2.000 χρόνια ζήσαμε με ένα συγκεκριμένο πρότυπο που μιλά για άνδρα γυναίκα και παιδιά".

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη ως προέδρου του κόμματος είπε πως "πίστευα ότι οι αριστεροί με τους αγώνες που έχουν δώσει έχουν κάποιες αξίες και πως δεν θα δεχόντουσαν να βρίσκονται στην σκιά του Τάιλερ".

Ακόμη, τόνισε πως "παιδιά που μεγαλώνουν φυσιολογικά, επηρεάζονται μετέπειτα από όλα αυτά τα πρότυπα που προβάλλονται στην τηλεόραση" ενώ πρότεινε την διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη χώρα για τον γάμο των ομύφυλων ζευγαριών.

