Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη ο αλλοδαπός που εισέβαλε στο ναό

Πώς οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και προσήγαγαν το νεαρό, ποια η προέλευσή του και το καθεστώς διαμονής του στη χώρα.

Με τις κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, παράβαση των νόμων περί όπλων και παράβαση των νόμων περί αλλοδαπών συνελήφθη την Παρασκευή ο πρόσφυγας πολίτης Συρίας που προσήχθη την Πέμπτη το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας. Ο κατηγορούμενος εισήλθε στο Ναό έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, και φώναξε στα αραβικά τη φράση «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος!».

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κατέφθασαν άμεσα στο σημείο καταφέρνοντας να τον απομακρύνουν από το εσωτερικό του Ναού παρά τη σθεναρή αντίστασή του, ενώ από τις σωματικές έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος, με τη συνδρομή Αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, ο συλληφθείς βρίσκεται στη χώρα στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων, άγνωστο όμως παραμένει το αν έχει υποβάλει αίτημα για διεθνή προστασία.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή προς αποφυγή και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες».

