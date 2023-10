Κόσμος

Φιντάν σε Μπλίνκεν: Θα συνεχίσουμε τις αεροπορικές επιδρομές στη Συρία

Η τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ, Τουρκίας και ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά την κατάρριψη τουρκικού drone από αμερικανικό μαχητικό.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα στον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν ότι τα αεροπορικά πλήγματα στη Συρία θα συνεχιστούν, παρά την κατάρριψη ενός τουρκικού δρόνου από αμερικανικό F-16.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε μία ημέρα αφότου το αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τις κουρδικές δυνάμεις, τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Συρία.

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μεταξύ των δύο χωρών που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

Ο Φιντάν είπε στον Μπλίνκεν ότι «οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στο Ιράκ και τη Συρία θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα», ανέφερε μια τουρκική διπλωματική πηγή. Στη συνομιλία αυτή οι δύο υπουργοί κατέληξαν σε μια συμφωνία για τον μηχανισμό αποφυγής μελλοντικών συγκρούσεων στην περιοχή, «κατά τρόπο που δεν θα παρεμποδίζει τη μάχη μας κατά της τρομοκρατίας», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Τουρκία ενέτεινε τις επιδρομές της σε κουρδικούς στόχους στο βόρειο Ιράκ και τη βορειοανατολική Συρία σε αντίποινα για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην Άγκυρα και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί. Ένα παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) ανέλαβε την ευθύνη για αυτήν την πρώτη επίθεση αυτού του είδους στην Άγκυρα από το 2016.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δύο δράστες, που σκοτώθηκαν από την έκρηξη, είχαν έρθει στη χώρα από τη Συρία. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία στόχευαν πετρελαϊκές και άλλες εγκαταστάσεις που ελέγχονται από τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), μια κουρδική οργάνωση ενταγμένη στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που στηρίζονται από τις ΗΠΑ και αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή αυτήν.

