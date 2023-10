Χιλετζάκης: Το φετινό ελαιόλαδο θα πωλείται 17 ευρώ στα σούπερ μάρκετ - Βάζουμε ελιές με GPS για τους κλέφτες (βίντεο)

Τεχνολογία - Επιστήμη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος των παραγωγών ελαιολάδου στο Ηράκλειο της Κρήτης για την τιμή πώλησης της φετινής παραγωγής.

Με τσιπάκια GPS, που ομοιάζουν με ελαιόκαρπο και τοποθετούνται πάνω στα δέντρα, επιχειρούν στην Κρήτη αγροτικοί φορείς και παραγωγοί, να αντιμετωπίσουν τα απανωτά περιστατικά κλοπών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται όχι μόνο με τον καρπό πάνω στα δέντρα, αλλά και το αποθηκευμένο ελαιόλαδο.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Μύρος Χιλετζάκης, πρόκειται για μια προσπάθεια που υλοποίησαν επιτυχώς το 2019 στην Ισπανία και που στη δοκιμαστική φάση που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα στην Κρήτη, έδειξε να έχει επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα.

«Τη λύση αυτή βρήκαν οι Ισπανοί το 2019, σε μια χρονιά που η παραγωγή τους έφτασε τα 2 εκατομμύρια τόνους. Το ελαιόλαδο τότε έγινε στόχος επιτήδειων που είτε έμπαιναν νύχτες και ράβδιζαν τα φορτωμένα δέντρα, ή ακόμη χειρότερα, έκοβαν μεγάλα κλαδιά που ήταν φορτωμένα με καρπό, τα μετέφεραν σε αποθήκες και τα ράβδιζαν εκεί, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την παραγωγική διαδικασία των ελαιόδεντρων» είπε ο κ. Χιλετζάκης, ο οποίος σημείωσε ότι τα ομοιώματα ελαιόκαρπου πάνω στα δέντρα, αποτελούν μια πολύ δυναμική λύση, στη βάση προστασίας του ελαιολάδου.

Επιπλέον όπως είπε ο κ. Χιλετζάκης, πρόσφατα η Ένωση Ηρακλείου προμηθεύτηκε από το εξωτερικό τέσσερα τσιπάκια GPS, ομοιώματα ελαιοκάρπου, τα οποία έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα και μάλιστα όχι μόνο ως προστασία του ελαιοκάρπου στα ελαιόδεντρα, αλλά και του ελαιολάδου που είναι αποθηκευμένο σε δοχεία.

«Πρόκειται για ένα ομοίωμα ελαιόκαρπου που κρεμιέται πάνω στο δέντρο και δεν μοιάζει να διαφέρει από τον οποιοδήποτε καρπό. Αυτό συνδέεται μέσω εφαρμογής με τα κινητά τηλέφωνα και όταν το ομοίωμα απομακρυνθεί από το δέντρο τρία ή τέσσερα μέτρα, αποστέλλεται μήνυμα, άρα κάποιος το έχει αφαιρέσει. Μάλιστα επεξεργαζόμαστε πρόταση από εταιρεία για μια εφαρμογή που θα μας δείχνει όλη την ιχνηλασιμότητα, όλη την πορεία του GPS. Από ποιο σημείο και τι ώρα αποσπάστηκε από το δέντρο, προς τα που κινήθηκε και που κατέληξε» είπε ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΗ, ο οποίος πρόσθεσε ότι ήδη στην Κρήτη έχει γίνει η δοκιμή, το τσιπάκι αυτό που είναι αδιάβροχο -όπως τόνισε- να κάνει αντίστοιχη δουλειά και μέσα σε δοχεία με ελαιόλαδο, τα οποία συχνά αποτελούν λεία επίδοξων δραστών.

Το ενδιαφέρον όπως εξήγησε ο κ. Χιλετζάκης είναι έντονο από παραγωγούς της Κρήτης, ενώ η προσπάθεια που γίνεται είναι «τα τσιπάκια GPS να φτάσουν στην Κρήτη το επόμενο διάστημα και να καλύψουν και τη φετινή ελαιοκομική περίοδο» αφού τα φαινόμενα κλοπής ελαιόκαρπου, από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και έκτοτε, έχουν όπως σημείωσε πολλαπλασιαστεί.

«Το ελαιόλαδο πρέπει να το προστατέψουμε με κάθε τρόπο. Τα κρούσματα κλοπών έχουν αυξηθεί μετά την οικονομική κρίση και ειδικά τώρα που το λάδι λόγω τιμής είναι ''χρυσός''. Παρατηρείται το φαινόμενο παραγωγοί στην Κρήτη, σε χρονιές που έχουν μεγάλη σοδειά, μένουν νύχτες ολόκληρες στις περιουσίες τους για να μην τους κλέψουν τον καρπό. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα 100 κιλά λάδι στοιχίζουν 1.000 ευρώ». Σε αυτή τη φάση, όπως είπε ο κ. Χιλετζάκης, εκείνο που διερευνάται είναι πόσα τσιπάκια ανά σύλλογο ή συνεταιρισμό θα χρειαστεί η Κρήτη, προκειμένου να προκύψει και το τελικό κόστος, αφού αυτό συνδέεται άμεσα με την ποσότητα των GPS που η παραγγελία θα περιλαμβάνει.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα", το πρωί του Σαββάτου, ο κ. Χιλετζάκης είπε ότι η φετινή παραγωγή ελαιολάδου θα είναι σημαντικά μειωμένη από πέρσι. Για την τιμή του ελαιολάδου, ανέφερε πως η φετινή πρώτη παραγωγή έφυγε από τα χέρια του παραγωγού ελαιολάδου έναντι 9,25 ευρώ το λίτρο, τιμή που με το ΦΠΑ ξεπερνάει τα 11 ευρώ.

Επεσήμανε ότι το περσινό ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου στο ράφι είναι σήμερα 13,25 ευρώ, πουλήθηκε πέρσι από τον παραγωγό έναντι 4,5-5 ευρώ και κατέληξε λέγοντας ότι το φετινό ελαιόλαδο στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα φθάσει να πωλείται προς 17 ευρώ το λίτρο!

