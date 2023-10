Συνταγές

Σιροπιαστό κέικ σοκολάτας από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)

Εξαιρετικά εύκολο και απίθανα γευστικό κέικ σοκολάτας μας δείχνει βήμα- βήμα ο σεφ της εκπομπής “I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ”.

Μια γρήγορη, εύκολη και κυρίως γευστική συνταγή όχι για ένα απλό, αλλά για σιροπιαστό κέικ σοκολάτας ετοίμασε το Σάββατο, ο Νικόλας Καρβέλας, στην εκπομπή “I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ” του ΑΝΤ1.

Ο Νίκος Καρβέλας είπε ότι μπορεί ακόμη και να μην χρησιμοποιηθεί μίξερ και το ανακάτεμα των υλικών να γίνει χειροκίνητα με μια σπάτουλα, ενώ συνέστησε, όπως και σε όλα τα κέικ, τα υλικά κατά την παρασκευή του, να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Τα υλικά για το κέικ

170 γραμμάρια βούτυρο

100 γραμμάρια ζάχαρη

4 αυγά

100 γραμμάρια γάλα φρέσκο

250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

90 γραμμάρια κακάο

Μισό κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

2 βανίλιες

150 γραμμάρια σταγόνες σοκολάτος

Για το σιρόπι

400 γραμμάρια ζάχαρη

400 γραμμάρια νερό

Δείτε αναλυτικά στο βίντεο τα εύκολα βήματα ετοιμασίας του σιροπιαστού κέικ σοκολάτας και τα μυστικά του Νικόλα Καρβέλα για το ψήσιμο και το σιρόπιασμα του κέικ:

