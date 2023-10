Κοινωνία

Συμμορία λήστευε σπίτια σε Αττική και Εύβοια - Πώς δρούσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών οι αδίστακτοι κακοποιοί.

-

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε οικίες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, εκτεταμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, κατά την οποία συνελήφθησαν 3 μέλη της συμμορίας, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για σύσταση συμμορίας, ληστεία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας, τουλάχιστον από το μήνα Μάιο, είχαν συγκροτηθεί σε εγκληματική οργάνωση-συμμορία, έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και ληστειών σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δρώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, και αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένα:

κατόπτευαν γειτονιές σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προκειμένου να επιλέξουν τις οικίες-στόχους τους, στις οποίες κατοικούσαν αποκλειστικά ηλικιωμένοι,

για τη μετάβαση και αποχώρησή τους, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία, κατά κύριο λόγο, ήταν ενοικιαζόμενα,

στάθμευαν το όχημα σε απόσταση από τον στόχο τους, τον οποίο προσέγγιζαν πεζή, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί,

ένα μέλος είχε ρόλο «τσιλιαδόρου», παραμένοντας έξω από την οικία, ενώ τα υπόλοιπα μέλη εισέρχονταν είτε διαρρηγνύοντας μπαλκονόπορτες ή άλλα σημεία εισόδου, είτε με τη μέθοδο της απασχόλησης των ενοίκων.

Μάλιστα, τα μέλη της συμμορίας λειτουργούσαν με χαρακτηριστική θρασύτητα, αφού δεν δίσταζαν να εισέλθουν σε οικίες από τις οποίες δεν απουσίαζαν οι ένοικοι, ενώ δεν εγκατέλειπαν την προσπάθειά τους ακόμα και αν γίνονταν αντιληπτοί από τα θύματά τους, απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους.

Ιδιαίτερη είναι μία περίπτωση κλοπής στην περιοχή του Ηρακλείου, με θύμα ηλικιωμένο άτομο, ο οποίος, λίγο μετά την τέλεσή της, κατέληξε.

Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών,

πλήθος κινητών και καρτών SIM,

πλήθος αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων,

μαχαίρι, -380- ευρώ και όχημα.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί συνολικά -1- ληστεία και -6- κλοπές σε οικίες στην Αττική και στην Εύβοια, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της συμμορίας υπερβαίνει το ποσό των -57.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες, για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της παράνομης δραστηριότητάς τους, συνεχίζονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί βρήκαν εκρηκτικό μηχανισμό σε τυχαίο έλεγχο!

Τσαντάκιας συνελήφθη μετά από 11 χρόνια!

Σιροπιαστό κέικ σοκολάτας από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)