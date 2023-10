Έρικ Κλάπτον - Κερτ Κομπέιν: Οι κιθάρες τους σε δημοπρασία

Life

Πωλούνται σε δημοπρασία κιθάρες των Έρικ Κλάπτον και Κερτ Κομπέιν



Τον επόμενο μήνα, δύο κιθάρες – μια του Έρικ Κλάπτον και μία του Κερτ Κομπέιν- θα πωληθούν σε δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή έως και δύο εκατομμύρια δολάρια.

Η κιθάρα του Έρικ Κλάπτον, με το παρατσούκλι “Fool” έχει έντονα χρώματα και μια ψυχεδελική σκηνή που απεικονίζει έναν γυμνό άγγελο πάνω σε ένα σύννεφο. Το είδωλο του rock ‘n’ roll έπαιξε για πρώτη φορά την ηλεκτρική κιθάρα Gibson SG του 1964 στη σκηνή, ενώ ήταν σε περιοδεία στις ΗΠΑ με το βρετανικό ροκ συγκρότημα Cream, σύμφωνα με τον οίκο Julien’s Auctions, που διοργανώνει τη δημοπρασία.



Ο Τζορτζ Χάρισον των Beatles έδωσε την κιθάρα στον Κλάπτον γύρω στο 1965 και ο μάνατζερ των Cream, Ρόμπερτ Στίκγουντ ανέθεσε στους Ολλανδούς καλλιτέχνες Marijke Koger και Simon Posthuma – γνωστούς συλλογικά ως The Fool – να ανανεώσουν την εμφάνιση του μουσικού οργάνου.

Εκτός από το πολιτιστικά σημαντικό ψυχεδελικό ύφος της, η κιθάρα ήταν σημαντική από μουσική άποψη. Ο Κλάπτον τη χρησιμοποίησε για να τελειοποιήσει τον χαρακτηριστικό ήχο του, γνωστό ως “woman tone”.



Η κιθάρα του αείμνηστου τραγουδιστή των Nirvana, Κερτ Κομπέιν γνωστή ως «Skystang I», είναι μια γαλάζια για αριστερόχειρες Fender Mustang. Ο Αμερικανός μουσικός έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα σε όλη την περιοδεία των Nirvana «In Utero» το 1993 και το 1994, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συναυλίας του συγκροτήματος, τον Μάρτιο του 1994. Ο Κομπέιν αυτοκτόνησε περίπου ένα μήνα αργότερα.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Hard Rock Cafe του Νάσβιλ στις 16 – 18 Νοεμβρίου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία Kicking the Stigma.

