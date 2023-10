Κόσμος

Ισραήλ: Προειδοποιητική σφαίρα σε ελληνικό συνεργείο ΜΜΕ

«Σήμερα διαπιστώσαμε μία ένταση και εκνευρισμό από τους Ισραηλινούς, και έχει αλλάξει η στάση τους…», ανέφερε η δημοσιογράφος Ευτυχία Πενταράκη.

Προειδοποιητική σφαίρα δέχθηκε το συνεργείο της ΕΡΤ, την στιγμή που επιχείρησε να κάνει ένα πλάνο μέσα από το αυτοκίνητο, την ώρα που τα στρατεύματα του Ισραήλ βρίσκονται σε θέσεις μάχης στη μεθόριο με τη Λωρίδα της Γάζας, για τη χερσαία εισβολή.

«Στην προσπάθειά μας να δούμε τι έχει γίνει, δεχτήκαμε μία προειδοποιητική σφαίρα. Σήμερα διαπιστώσαμε μία ένταση και εκνευρισμό από τους Ισραηλινούς, και έχει αλλάξει η στάση τους απέναντί σε όλους τους δημοσιογράφους που επιχειρούν και προσπαθούν να φτάσουν κοντά και να δουν τι γίνεται με τα στρατεύματα που έχουν πάρει θέσεις μάχης» ανέφερε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ευτυχία Πενταράκη.

Όπως είπε, στην προσπάθειά τους μέσα από το αυτοκίνητο να κάνουν ένα πλάνο την ώρα που έφευγαν, πάνω σε έναν αυτοκινητόδρομο, δέχτηκαν μία προειδοποιητική σφαίρα, κατανοώντας ότι «δεν πρέπει να κάνουμε ούτε αυτό».

