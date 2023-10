Αθλητικά

Δολοφονία Μιχάλη Κατσούρη: το DNA και ο διάλογος των κατηγορουμένων

Τι ερευνούν οι αρχές μετά τα νέα στοιχεία και το DNA του δολοφονημένου Μιχάλη που βρέθηκε σε μαχαίρια.

Του Κώστα Τάτση

Σε δυο μαχαίρια που εντόπισαν οι αστυνομικοί έξω από το γηπεδο της ΑΕΚ βρέθηκε γενετικό υλικό του άτυχου φιλάθλου Μιχάλη Κατσούρη.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η real news της Κυριακής στα δυο αιχμηρά αντικείμενα εντοπίστηκαν και αλλά γεννητικά υλικά που όμως δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν και δεν ανήκουν στους 105 συλληφθέντες.

Σύμφωνα με την έκθεση εξέτασης DNA, γενετικό υλικό άλλων Κροατών κατηγορουμένων έχει εντοπιστεί σε άλλα πειστήρια από το χώρο των επεισοδίων όπως σε γάντια, επικαλαμίδες, καπέλα, προστατευτικά δοντιών, περιλαίμια, κηλίδες σε ξύλινα κοντάρια και στειλιάρια καθώς και στα αυτοκίνητα με τα οποία ταξίδεψαν οι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Παράλληλα, η ανακρίτρια αναμένεται να καλέσει σε κατάθεση ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στη συνομιλία Έλληνα κατηγορουμένου, ο οποίος έχει αφεθεί ελεύθερος με ένα άλλο πρόσωπο. Τα όσα λένε ερευνούν με προσοχή οι διωκτικές αρχές.

Κατηγορούμενος: "Ρε φίλε να σε ρωτήσω κάτι που πήρα και τον Μ…Αυτοί που πήγανε τώρα οι τέτοιοι, ξέρουνε ποιος το έχει κάνει και ποιος είναι ο δράστης. Ο δράστης δεν πρέπει να πάει να παραδοθεί και να το πάρει πάνω του για να μην τον βγάλουνε τούφα εκατό και άτομα. Δηλαδή εγώ εάν το ‘χα κάνει για να μην κάτσεις εσύ φυλακή, ο Μ.., ο Λ…, ο ψηλός και ο καθεξής δε θα πήγαινα ρε φίλε να παραδοθώ;…)"

Κατηγορούμενος: "Ναι κατάλαβα τι λες κατάλαβα τι λες. Εεεε όχι δύο Κροάτες τον έναν τον Λ… αυτόν είχαν πιάσει με μαχαίρι, τον…και έναν Κροάτη με μαχαίρι. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω ο Μ… μου άφησε να εννοηθεί πάντως ότι ο Θ… και αυτοί ξέρουνε. Τι να σου πω. Ντάξει. Οκ μιλάμε."

Τις επομενες ημέρες αναμένεται να λάβουν κλήσεις για συμπληρωματικές απολογίες και οι 105 κατηγορούμενοι.

