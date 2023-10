Κοινωνία

Ίλιον - Κηφισιά: Χειροπέδες σε ανήλικους για ληστείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων με δράστες ηλικίας 14-16 ετών.

-

Συνελήφθησαν χθες βράδυ την Κηφισιά τρεις ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 16 ετών, οι οποίοι λήστεψαν συνομίληκούς τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο 16χρονους και αφού τους απείλησαν λεκτικά, προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρηματικά ποσά, κατάφεραν να αφαιρέσουν ρολόι (smartwatch) και διέφυγαν.

Αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» που εκτελούσαν περιπολία, εντόπισαν άμεσα τους ανήλικους δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Στην κατοχή τους βρέθηκε το ρολόι, το οποίο αποδόθηκε στο παιδί που του ανήκε,

Επίσης, χθες βράδυ στο Ίλιον, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, δύο ανήλικοι, 14 και 15 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία από «mini market». Αναζητούνται δύο συνεργοί τους.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι με τους συνεργούς τους, μπήκαν στο κατάστημα και έκλεψαν ηλεκτρονικό τσιγάρο,. Όταν ο ιδιοκτήτης τους είδε προσπάθησε να τους αποτρέψει. Προκειμένου να διαφύγουν χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα τον ιδιοκτήτη.

Μετά από αναζητήσεις, της αστυνομίας εντοπίστηκαν δύο από τους ανήλικους που τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί βρήκαν εκρηκτικό μηχανισμό σε τυχαίο έλεγχο!

Τσαντάκιας συνελήφθη μετά από 11 χρόνια!

Σιροπιαστό κέικ σοκολάτας από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)