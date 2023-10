Κοινωνία

Θηλυκή συμμορία ανηλίκων στην Κηφισιά: Ο διάλογος θύτη – θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα της 15χρονης που έπεσε θύμα επίθεσης από συμμορία κοριτσιών στην Κηφισιά, μίλησε στον ΑΝΤ1 για το περιστατικό.

-

Για την επίθεση που δέχθηκε η 15χρονη κόρη της από «συμμορία» κοριτσιών στην Κηφισιά, μίλησε μία γυναίκα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Βγήκαν τέσσερα κορίτσια από ένα σκοτεινό στενό, την κοιτούσαν επίμονα από κάτω μέχρι πάνω.

Η κόρη μου το είδε και το είπε στην κολλητή της, που της είπε να φύγουν και την τράβηξε από το χέρι.

Τότε έπεσαν και οι τέσσερις κατά πάνω της και την χτύπαγαν».

Μία από τα κορίτσια που έκαναν την επίθεση, είπε στην 15χρονη: Δεν ξέρεις εσύ τι έχω περάσει με την οικογένειά μου, εσύ έχεις μεγαλώσει στα πούπουλα».

Της ζήτησε τα λεφτά της, κι όταν το κορίτσι απάντησε πως δεν έχει και της έδωσε την τσάντα, της πήρε το κινητό και 20 ευρώ που είχε μέσα.

Οι επιτιθέμενες έφυγαν και τα δύο θύματα έμειναν εκεί ταραγμένα. Η κόρη της γυναίκας που μίλησε στον ΑΝΤ1 δεν επέστρεψε στο σπίτι της, αλλά «παρασύρθηκε» από τη φίλη της, που την πήγε στο Τμήμα και έκαναν την καταγγελία.

Όπως είπε η γυναίκα, ευχαριστώντας την Αστυνομία, μετά από μισή ώρα συνελήφθη μία εκ των κοριτσιών και διαπιστώθηκε ότι, νωρίτερα τα 4 κορίτσια είχαν κάνει ακόμα δύο επιθέσεις σε ανήλικες.

Η μητέρα της 15χρονης εκτιμά ότι, οι δράστριες είχαν παρακολουθήσει την κόρη της, αφού «βγήκαν από ένα σκοτεινό στενό, αφού η κόρη μου και η φίλη της άφησαν τη μεγάλη παρέα τους, αποφασίζοντας να πάνε νωρίτερα σπίτια τους».

Το περιστατικό έγινε στις 22:15 το βράδυ και σύμφωνα με τη μητέρα, τα κορίτσια ήταν από την Κηφισιά και από άλλες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Σε συναγερμό η Ευρώπη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες

Καβούρι: “Κουμπί πανικού” σε beach bar που είχε κλείσει η ΑΑΔΕ