ΣΥΡΙΖΑ: Διώχνουν σεισμόπληκτους της Κρήτης από τους οικίσκους

Τι καταγγέλουν με κοινή τους ανακοίνωση οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δυο χρόνια μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ‘διώχνει' με συνοπτικές διαδικασίες τους σεισμόπληκτους που διαμένουν σε οικίσκους οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες σπιτιών που καταστράφηκαν, αλλά ενοικιαστές», καταγγέλλουν με κοινή τους ανακοίνωση οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Υποδομών και Μεταφορών, Χάρης Μαμουλάκης και Ανάπτυξης Χρήστος Γιαννούλης.

Στην ανακοίνωσή τους εξηγούν: «Μέσω ειδοποιητηρίου οι σεισμόπληκτοι ενημερώθηκαν πως έως 31/12/2023 πρέπει να εγκαταλείψουν τους οικίσκους που διαμένουν. Αξίζει να σημειωθεί πως στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος υπάρχουν μέχρι και σήμερα επτά καταυλισμοί με οικίσκους στους οποίους ζουν περίπου τριακόσοι σεισμόπληκτοι. Οι εκατό τριάντα εννέα (139) οικίσκοι ανήκουν στον Ελληνικό δημόσιο και οι πενήντα (50) προέρχονται από δωρεές που δόθηκαν. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι σεισμόπληκτοι είναι αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς και 2.250 φάκελοι με αιτήσεις αποκατάστασης κτισμάτων δεν έχουν εξεταστεί καθώς έχουν δοθεί μόλις 29 εγκρίσεις για ανοικοδόμηση καταστραμμένων σπιτιών».

Ακολούθως σημειώνουν ότι σε συνέχεια των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τα προβλήματα των σεισμοπλήκτων και της επίκαιρης ερώτησης που κατατέθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, «καταθέτουμε εκ νέου ερώτηση, με την οποία ερωτώνται τα συναρμόδια υπουργεία σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν ώστε να παραμείνουν στους οικίσκους οι σεισμόπληκτοι που δεν είναι ιδιοκτήτες αλλά ενοικιαστές κατοικιών στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας;».

