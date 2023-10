Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μαρινάκης: Παραμύθια που είχαμε καιρό να δούμε στα ελληνικά γήπεδα

Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τα όσα έγιναν στο Καραϊσκάκη στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός,

Για «παραμύθια» και «κακό προηγούμενο που άνοιξε ο Παναθηναϊκός» έκανε λόγο ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, στις δηλώσεις που έκανε λίγη ώρα μετά την οριστική διακοπή του ντέρμπι της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» Ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών τόνισε ότι ο γιατρός του αγώνα ενημέρωσε πως μετά την εξέταση που έκανε στον Χουάνκαρ διαπίστωσε ότι η κλινική του εικόνα ήταν ικανοποιητική, υποστήριξε ότι με την απόφαση των «πρασίνων» να μην επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το ματς ξεκινά κάτι που μελλοντικά δεν θα ωφελήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να συνεχιστεί το ντέρμπι και να τελειώσει κανονικά. Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη: «Ο γιατρός του αγώνα έγραψε πως μετά την εξέταση του στον Χουάνκαρ, περίπου μία ώρα μετά από το συμβάν, η κλινική του εικόνα ήταν ικανοποιητική. Ο ίδιος δεν ήταν έτοιμος για να συνεχίσει, ωστόσο επειδή στο γήπεδο δεν υπήρχε εργαστήριο για να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, δεν μπορούσε να πει εάν ο παίκτης ήταν έτοιμος ή, όχι. Βάσει το κανονισμού θα έπρεπε να τον εξετάσουν περισσότερο, ο γιατρός δεν μπορούσε να το πει με ακρίβεια, διότι δεν έχουμε τέτοια μηχανήματα στα γήπεδά μας. Ακούστηκε ένας κρότος και υπήρχαν παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που έκαναν προθέρμανση. Όμως, μόνο ένας ποδοσφαιριστής φάνηκε πως έχει ευαισθησία στα αυτιά του, χωρίς καν να τον έχει ακουμπήσει η κροτίδα. Είπε πως από τον κρότο ζαλιζόταν και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Φεύγοντας τον είδαμε να φοράει και κολάρο. Όλα αυτά είναι παραμύθια που έχουμε καιρό να δούμε. Να θυμίσω παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Λεωφόρο, όπου υπήρχαν από πάνω από τον πάγκο μας 40-50 άτομα με σουγιαδες, που έριχναν αυτοσχέδιες βόμβες. Τότε εμείς δεν δημιουργήσαμε κανένα πρόβλημα, συνεχίσαμε τον αγώνα, χάσαμε, αλλά συνεχίσαμε κανονικά. Στην περίπτωση του Φινμπόγκασον υπήρξε τραυματισμός στο πόδι του, ένα κάψιμο και γι΄ αυτό δεν έγινε το ματς. Σήμερα, εδώ, οι γιατροί δεν έχουν καταγράψει επισήμως καμία βλάβη. Σύμφωνα με το γιατρό, επαναλαμβάνω, η κλινική εικόνα του παίκτη ήταν ικανοποιητική. Ο Παναθηναϊκός επέμενε να τον πάει στο νοσοκομειο και ο παίκτης συμφωνούσε. Είδαμε τι έγινε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Από εδώ και πέρα όταν πέφτει κροτίδα και ο κάθε παίκτης λέει ότι ζαλίζεται, τότε θα διακόπτεται ο αγώνας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και πάνε πίσω το ποδόσφαιρο κι αντί να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, κάνουμε δέκα πίσω. Προσωπικά, εάν βρισκόμουν στη θέση του προέδρου του Παναθηναικού, θα ζητούσα να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τον συγκερκριμένο γιατρό δεν τον έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Είπε πως η εικόνα του Χουάνκαρ ήταν ικανοποιητική, οπότε πιστεύω ότι έπρεπε να συνεχιστεί το ματς. Κι εδώ αναφερόμαστε σε έναν παίκτη που έκανε ζέσταμα, δεν έπαιζε. Είμαι απογοητευμένος από τα όσα έγιναν και ως πρόεδρος του Ολυμπιακού, αλλά και ως πρόεδρος της Super League. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κακό προηγούμενο, που θα το βρούμε μπροστά μας. Όσες ώρες βρισκόμουν στ΄ αποδυτήρια προσπαθήσαμε να παραμείνουμε ήρεμοι. Κάποια στιγμή ο γιατρός μου είπε ότι έστελναν απειλητικά μηνύματα στο κινητό του. Του ανέφερα ότι δεν είναι από εμάς, καθώς δεν τον γνωρίζαμε, ούτε εγώ προσωπικά. Τόνισα στους παίκτες μας να συνεχίσουν, τους είπα πάμε καλά, σκοράραμε, πιστεύω πως θα κερδίσουμε. Ακόμα και ο παίκτες του Παναθηναϊκού ήθελαν να συνεχίσουν. Όλοι θέλαμε να τελειώσει το ντέρμπι. Τώρα, πια, τα δικαστήριθα έχουν το λόγο. Εμείς θέλαμε να παίξουμε, θ΄ αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές. Τις επόμενες ημέρες, όμως, θα υπάρξουν εκπλήξεις, περιμένετε και θα δείτε.»