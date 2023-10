Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: οριστική διακοπή στο ντέρμπι των αιωνίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το "ντέρμπι των αιωνίων". Η κροτίδα και ο τραυματισμός του Χουάνκαρ.

-

Οριστική είναι, πια, η διακοπή του μεγάλου ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, μετά τον τραυματισμό του Χουάνκαρ από κροτίδα που έσκασε δίπλα του ενώ ζεσταινόταν, λίγα λεπτά μετά το γκολ της ισοφάρισης του Μαντί Καμαρά στο 48ο λεπτό.

Οι Πειραιώτες «απάντησαν» με τον Αφρικανό μέσο στο γκολ του Βαγιαννίδη από το 28΄, ωστόσο, μία κροτίδα που έσκασε δίπλα στον Χουάνκαρ την ώρα που ο ισπανός αριστερός μπακ του τριφυλλιού με άλλους συμπαίκτες του έκαναν ζέσταμα, οδήγησε στην οριστική διακοπή του ντέρμπι, για την τύχη του οποίου θ΄ αποφασίσουν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου.

Ο Χουάνκαρ δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς, ωστόσο, ήταν αρκετά ζαλισμένος και διακομίστηκε με φορείο εκτός γηπέδου. Οι «πράσινοι» αποχώρησαν για τ΄ αποδυτήρια, με τον Ιταλό διαιτητή Μαρέσκα και τους συνεργάτες του ν΄ ακολουθούν, σε αντίθεση με τους παίκτες του Ολυμπιακού που παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο.

Λίγο αργότερα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και ο ιδιοκτήτης της πειραϊκής ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους παίκτες της ομάδας, αλλά και κάποιους συνεργάτες του.

Για περίπου 25 λεπτά με μισή ώρα παρέμειναν στο γήπεδο οι «ερυθρόλευκοι», πριν κατευθυνθούν και αυτοί στ΄ αποδυτήρια, όπου συνεχίζονταν οι διαβουλεύσεις για το τι μέλλει γενέσθαι με το ματς.

Σύμφωνα με το κανάλι της Cosmote, που μετέδιδε το ντέρμπι, ο Ολυμπιακός εημέρωσε ότι ο διαιτητής έκανε γνωστό «πως δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή του και θα έπρεπε να συνεχιστεί το ματς» κι ότι «αν ο Παναθηναϊκός επιμένει να μην βγει ξανά στον αγωνιστικό χώρο αυτό είναι δικό του θέμα.»

Εντός των αποδυτηρίων του Γ. Καραϊσκάκης μετά τον τραυματισμό του Χουάνκαρ από κροτίδα, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ζήτησαν από τον Ιταλό διαιτητή του αγώνα Φάμπιο Μαρέσκα να εφαρμοστούν οι κανονισμοί και τίποτε λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θέλει να εφαρμοστεί ο κανονισμός, που λέει ότι πρέπει να υπάρξει μηδενισμός και αφαίρεση ενός βαθμού, αλλά και ποινή κεκλεισμένων των θυρών για επόμενα παιχνίδια στην υπαίτια ομάδα, εν προκειμένω στους «ερυθρόλευκους», μαζί με την κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας με τέρματα 0-3.

Στις 9.43 βγηκαν έξω οι παίκτες του Ολυμπιακού, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως ο διαιτητής έδωσε εντολή για να συνεχιστεί το ματς.

Την ίδια ώρα πάντως οι διαβουλεύσεις εντός των αποδυτηρίων συνεχίζονται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την ώρα από τα αποδυτήρια του Γ. Καραϊσκάκης, ο Χουάνκαρ ζαλίζεται και δεν ακούει, λόγω της κροτίδας που δέχθηκε. Για το λόγο αυτό μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ο γιατρός του αγώνα, όπως τονίζεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού, άλλαξε την αρχική του γνωμάτευση που ανέφερε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και πλέον αναφέρει ότι ο Χουάνκαρ είναι καλύτερα. Όπως επισημαίνει επίσης η πλευρά των πράσινων, ο Παναθηναϊκός ζητάει εγγράφως τη γνωματευση από τον γιατρό του αγώνα, ώστε να κινηθεί νομικά εναντίον του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Σύλληψη ανήλικου με καλάσνικοφ (εικόνες)

Τηλεφωνική απάτη – Ορεστιάδα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο “μαϊμού” γιατρός

Νέο Ηράκλειο – τροχαίο δυστύχημα: 19χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο (εικόνες)