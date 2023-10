Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Αναβαθμίζεται η έρευνα - Αναλαμβάνει ο Άρειος Πάγος

Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει την έρευνα για τις υποκλοπές και το Predator. Η παραγγελία της Εισαγγελέως.

Την άμεση διαβίβαση από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας όλων των δικογραφιών που αφορούν την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και του παράνομου λογισμικού predator στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προκειμένου η έρευνα να συνεχιστεί από ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό ζητεί με παραγγελία της η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Η πρώτη τη τάξει Εισαγγελέας της χώρας στην παραγγελία της εξηγεί τους λόγους για τους οποίους γίνεται η αναβάθμιση της έρευνας. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι πρόκειται για ζήτημα «εξαιρετικής φύσης και μείζονος σημασίας» και ότι ελλοχεύει «κίνδυνος παραγραφής των ερευνώμενων εγκλημάτων».

Η έρευνα για τις παράνομες τηλεφωνικές συνακροάσεις από εδώ και στο εξής θα διενεργείται από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση.

Αναλυτικά, η παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου:

«Προς Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Αχιλλέα Ζήση.

Από τον Απρίλιο του 2022 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τη γνωστή υπόθεση των υποκλοπών, η οποία ακόμα δεν έχει περατωθεί.

Επειδή η υπόθεση αυτή α) είναι εξαιρετικής φύσης και μείζονος σημασίας και απαιτείται η αναβάθμιση της σχετικής έρευνας και β)από την καθυστέρηση περάτωσης της πέραν των σχετικών για το θέμα αυτό καταγγελιών υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των ερευνώμενων εγκλημάτων, παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΚΠΔ να διενεργήσετε προσωπικά προκαταρκτική εξέταση στην οποία να ενσωματώσετε και το αποδεικτικό υλικό που μέχρι τώρα έχει συγκεντρωθεί και να μας υποβάλετε τη σχετική δικογραφία με αιτιολογημένο πόρισμα σας.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η Εισαγγελία Εφετών, προς τις οποίες κοινοποιείται η παραγγελία μας αυτή, πρέπει από τη λήψη της, να απέχουν από κάθε σχετική ενέργεια και να μας διαβιβάσουν άμεσα, ήτοι εντός της σήμερον, η μεν πρώτη Υπηρεσία τις σχετικές με το θέμα δικογραφίες (ήτοι τη δικογραφία που σχηματίστηκε στις 15-11-2022 μετά το συσχετισμό όλων των σχετικών με την υπόθεση δικογραφιών ΑΑ2022/23, καθώς και όσες άλλες συσχετίστηκαν στη συνέχεια με αυτήν-ΑΑ2022/1124, ΑΑ2022/1101,Ε2022/4518, Ε2023/1670 αμφότερες δε κάθε έγγραφο, πόρισμα κ.λπ. στοιχεία που ανάγονται στο ίδιο θέμα και περιέρχονται σ’ αυτές.

Αθήνα 23-10-2023.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».





