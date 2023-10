Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Μπέζος: Η ερώτηση για τον Φιλιππίδη που αρνήθηκε να απαντήσει (βίντεο)

Ο Γιάννης Μπέζος μιλά για την παράσταση "Αινιγματικές Παραλλαγές", την σχέση με την κόρη του, τον Στέφανο Κασσελακη.

O Γιάννης Μπέζος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», το πρωί της Δευτέρας.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την παράσταση "Αινιγματικές Παραλλαγές" στην οποία πρωταγωνιστεί, για την σχέση του με την κόρη του και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη.

Ωστόσο ο Γιάννης Μπέζος όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε για τον κουμπάρο του Πέτρο Φιλιππίδη και για όσα είχε πει στην απολογία του δεν θέλησε να απαντήσει.

Ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τον Γιάννη Μπέζο αν υπήρξε επικοινωνία με τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά τις δηλώσεις του ότι είναι διαφορετικός από εκείνον.

«Δεν θα απαντήσω σε τίποτα από όλα αυτά, αλλά θα πω κάτι γενικότερο. Ότι πάλι στα πλαίσια της αυτοκριτικής, πρέπει να βγάλουμε όλοι το φωτοστέφανο που έχουμε βάλει στο κεφάλι μας, να σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν άγιοι και να κάνουμε την αυτοκριτική μας όλοι μας. Και πρώτος θα την κάνω εγώ. Τα άλλα θα έρθουν. Οι υποθέσεις αυτές δικάζονται» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μπέζος.

Έχω τις επιφυλάξεις μου αν η ελληνική κοινωνία το αποδέχτηκε

Για τον Στέφανο Κασσελάκη και την προβολή από τα Μέσα της σχέσης του με τον Τάιλερ Μακμπέθ μίλησε ο Μπέζος ανέφερε: «Θα του κάνει κακό η υπερπροβολή της προσωπικής του ζωής. Το ότι η ελληνική κοινωνία το αποδέχεται έχω τις επιφυλάξεις μου. Δεν το αποδέχτηκε, κάνει ότι το αποδέχεται διότι θέλει να είναι και λίγο μοντέρνα. Δε γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλουν τον χρόνο τους».

«Επίσης, πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτά έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι φέρουν αυτή τη συμπεριφορά. Νομίζω ότι ο κ. Κασσελάκης με τον σύντροφό του έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη πώς βγαίνει η εικόνα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αυτό τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, μη λειτουργήσει ανάποδα αυτό γιατί δε θέλει και πολύ. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και μια προσοχή. Μη βάζουμε ηθικά πρόσημα σε αυτές τις συμπεριφορές, αυτό φοβάμαι. Θέλει ένα μέτρο», τόνισε ο Γιάννης Μπέζος.

Για το θέμα της παρένθετης μητέρας και της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, ο Γιάννης Μπέζος είπε: "Παλαιότερα είχα εκφράσει μία άποψη για το θέμα της υιοθεσίας των παιδιών από ζευγάρια ομοφυλοφίλων, είχα τις επιφυλάξεις μου. Τελευταία, διαβάζοντας διάφορους ανθρώπους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους… διαπίστωσα με χαρά από τα επιστημονικά τους δεδομένα ότι τα παιδιά αυτά σε παρατηρήσεις που έχουν γίνει την τελευταία εικοσαετία δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αυτό το εγγράφω στα θετικά".

Δείτε όλη την συνέντευξη του Γιάννη Μπέζου:

