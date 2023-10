Κοινωνία

ΚΥΤ Λέσβου: Ειρηνική διαμαρτυρία προσφύγων

Ποιο ήταν το αίτημα των διαδηλωτών και ο χαρακτηρισμός τους από την Frontex.

Ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί της Δευτέρας (23/10), εντός του ΚΥΤ Λέσβου από πρόσφυγες που διαμένουν σε αυτό, αιτούντες διεθνή προστασία.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το αίτημα των διαδηλωτών ήταν να επανεξεταστεί η καταγραφείσα υπηκοότητά τους από την Υπηρεσία Ασύλου, καθώς η Frontex τους έχει χαρακτηρίσει ως «Αιθίοπες», ενώ οι ίδιοι κατά δήλωσή τους και στερούμενοι ταυτοποιητικών εγγράφων δηλώνουν «Ερυθραίοι».

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου κατά την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, υιοθετεί την εκτίμηση της Frontex, η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία στο πεδίο αναφορικά με διαδικασίες ταυτοποίησης και προσδιορισμού υπηκοότητας.

