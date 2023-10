Κόσμος

Σουηδία - ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν υπέγραψε την επικύρωση της ένταξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η Τουρκική Προεδρία για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

-

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέβαλε σήμερα στην Εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

«Το ενταξιακό πρωτόκολλο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ υπογράφθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2023 από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στάλθηκε στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση», σύμφωνα με την ανάρτηση της προεδρίας την πλατφόρμα Χ.

Στην ανακοίνωση δεν δίνονται άλλες διευκρινίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη

Ιταλία: Κατασχέθηκαν και επεστράφησαν στην Ελλάδα 5 αρχαιοελληνικά νομίσματα (εικόνες)

Αίγιο: Χειροπέδες στον ασυγκράτητο… ληστή