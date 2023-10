Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: Γιώργος Σαμπάνης και Δημήτρης Μπάσης στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μουσική συνάντηση που απόλαυσαν live οι τυχεροί ακροατές του Ρυθμού 9,49, έρχεται για να μαγέψει και τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

-

Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1, ο μοναδικός Γιώργος Σαμπάνης με καλεσμένο τον Δημήτρη Μπάση, θα μας χαρίσουν μια ξεχωριστή μαγική «νύχτα» που θα μας ταξιδέψει.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ο μεγαλύτερος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός που παίζει μόνο επιτυχίες, πραγματοποίησε το 4ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου. Ο Γιώργος Σαμπάνης και o καλεσμένος του Δημήτρης Μπάσης «συναντήθηκαν» για 1η φορά στη σκηνή του «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», στην αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas του The Mall Athens, και χάρισαν στους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 μια ανατρεπτική, γεμάτη ενέργεια, μουσική «νύχτα».

Ο «γεννημένος» καλλιτέχνης Γιώργος Σαμπάνης, ερμήνευσε μουσικά κομμάτια από την προσωπική του γκάμα και αποκάλυψε το «μυστικό» της επιτυχίας του αλλά και την πηγή της έμπνευσης του για τις αμέτρητες μουσικές δημιουργίες! Στη συνέχεια, υποδέχτηκε τον Δημήτρη Μπάση και με ένα συγκλονιστικό ντουέτο αλλά και μεγάλες επιτυχίες του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή, όπως το «Ψίθυροι καρδιάς» και το «Η ζωή», συνεπήραν και ξεσήκωσαν το κοινό, γεμίζοντας με ενέργεια τον χώρο. Χορηγοί της βραδιάς ήταν οι Novibet και η Δ.Ε.Η.

Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 ενώνει για ακόμα μία φορά μεγάλες φωνές της ελληνικής δισκογραφίας, σε μια αξέχαστη μουσική «νύχτα» στο 4ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και αποδεικνύει ξανά πως η μουσική είναι μία και έχει τη δύναμη να μας ενώνει. Η μαγική αυτή μουσική νύχτα, υπόσχεται να μας ξυπνήσει συναισθήματα και να μετατρέψει τις δυνατές στιγμές σε δυνατές αναμνήσεις. Μην τη χάσετε!

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΟ» - Σάββατο 28 Οκτωβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

#pefteihnyxta

#rythmos949





Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μακρυπούλια: Η μητρότητα, οι κρίσεις πανικούς και οι παπαράτσι (βίντεο)

Σεισμός στα Καλάβρυτα

Gallery