Φώφη Γεννηματά: Μνημόσυνο για τα δύο χρόνια από τον θάνατό της

Η οικογένειά της, ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ιστορικά στελέχη του κόμματος, φίλοι και συνεργάτες άφησαν ένα λουλούδι στη μνήμη της αείμνηστης προέδρου του κόμματος.

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από το θάνατο της Φώφης Γεννηματά και το μεσημέρι στο Α Νεκροταφείο, η οικογένειά της, ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ιστορικά στελέχη του κόμματος, φίλοι και συνεργάτες άφησαν ένα λουλούδι στη μνήμη της αείμνηστης προέδρου του κόμματος.

Ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε ότι « τιμούμε μια σπουδαία γυναίκα, αγωνίστρια, παράδειγμα αποφασιστικότητας και αφοσίωσης στους κοινούς μας αγώνες για Δημοκρατία και αξιοπρέπεια.

Τιμούμε μια άξια συντρόφισσα, που και σήμερα εμπνέει με την τόλμη και το θάρρος που επέδειξε σε δύσκολες και για την ίδια και για την παράταξή μας .

Παρακαταθήκη για όλους μας και για αγώνες νέους.

Τιμούμε τις προσπάθειες της για να ξανακάνουμε την παράταξη μας , το ΠΑΣΟΚ, δυνατό και χρήσιμο για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Τιμούμε μια καλή φίλη, τη Φώφη Γεννηματά».

Την συμβολή της στην ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ είχε εκθειάσει νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου πήγαν κι άφησαν ένα λουλούδι στο μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου.

