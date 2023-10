Πολιτική

Κασιδιάρης: Στο πατρικό του για την πενθήμερη άδεια από τις φυλακές

Τρεισήμισι χρόνια μετά τον εγκλεισμό του στις φυλακές, ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ, Ηλίας Κασιδιάρης βρίσκεται σε πενθήμερη άδεια.

Μέχρι και το πρωί της Παρασκευής ο Ηλίας Κασιδιάρης θα διαμένει στο πατρικό του σπίτι σε περιοχή της ανατολικής Αττικής.

Μάλιστα χθες ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα και μία σχετική φωτογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του δεν προτίθεται να τοποθετηθεί δημόσια για τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα των Σπαρτιατών. Ο ίδιος φαίνεται πως απορρίπτει τα περί υποκρυπτόμενης ηγεσίας που του αποδίδει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Την Παρασκευή λήγει η άδεια και θα επιστρέψει στο κελί των φυλακών Δομοκού. Όμως προτίθεται να ζητήσει και άλλη άδεια, κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Μάλιστα, τους πρώτους μήνες του νέου έτους αναμένεται να υποβάλει και αίτημα αποφυλάκισης καθώς θα έχει συμπληρώσει το όριο παραμονής στη φυλακή που απαιτείται εκ του νόμου.

