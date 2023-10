Αθλητικά

Σάσαρι –ΑΕΚ: Επική ανατροπή για την “Ένωση”

Η ΑΕΚ επέστρεψε από το μείον 19 και παρέμεινε αήττητη στην κορυφή του 4ου ομίλου του Basketball Champions League.

Με τεράστια ανατροπή από το -19 (51-32 στο 22΄), η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την Ιταλία και στρογγυλοκάθισε αήττητη στην κορυφή του 4ου ομίλου του Basketball Champions League. Η Ένωση επικράτησε με 83-79 της Σάσαρι, για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Με τους Τζόρνταν ΜαΚρέι (22π.), Τζάστιν Τίλμαν (20π.) και Τσέισον Ραντλ (18π.) να παίρνουν «φωτιά» στην επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και τους «κιτρινόμαυρους» να βρίσκουν το τρίποντο στην καθοριστική τέταρτη περίοδο, η ομάδα του Ζοάν Πλάθα έφυγε θριαμβεύτρια από το «Palaserradimigni», υποχρεώνοντας τους Ιταλούς σε διαδοχικά λάθη στο τελευταίο λεπτό και «κλειδώνοντας» το «διπλό» από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Η ΑΕΚ μάλιστα ήταν τόσο αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο για την ανατροπή, που δεν πτοήθηκε από το... απρόοπτο με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Ο Λιθουανός φόργουορντ αποχώρησε στα μισά της τρίτης περιόδου με ενοχλήσεις στη μέση και δεν επέστρεψε στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 33-20, 46-32, 61-58, 79-83

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Μπάκι, Καλατράβα

ΣΑΣΑΡΙ (Μπούκι): Χαραλαμπόπουλος 11 (3), Ντιόπ 19, Τρέιερ 2, Ταϊρί 14 (2), Γουίτεϊκερ 8 (2), Καπαλέτι 4, Τζεντίλε 2, Γκομπόλντ 10, Κρούσλιν 3 (1), ΜακΚίνι 6, Πισάνο, Ρασπίνο

ΑΕΚ (Πλάθα): ΜάκΛεμορ 5 (1), 2 ασίστ, ΜακΡέι 22, Νετζήπογλου, Ραντλ 18 (5), Τίλμαν 20, Χατζηδάκης 1, Φλιώνης 6 (1), Χολ, Καράμπελας, Κώττας, Κουζέλογλου, Κουζμίνσκας 10.

