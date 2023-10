Life

Σιακαβάρα: Η αντίδρασή της στις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη για τον γάμο (βίντεο)

Η Τζώρτια Σιακαβάρα στο θεατρικό σανίδι. Το δώρο που της έκανε ο Κωνσταντίνος Πλεύρης και η αντίδρασή της στις δηλώσεις του γιου του, Θάνου.

Πρεμιέρα είχε το βράδυ της Τετάρτης η Τζόρτζια Σιακαβάρα και στο πλευρό της ήταν ο σύντροφό της Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Η 49χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός δέχτηκε από τον 83χρονο νομικό ένα μεγάλο καλάθι με λουλούδια, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε «βροχή» ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους.

Η Τζόρτζια Σιακαβάρα είπε χαρακτηριστικά: «Είναι γλυκύτατος άνθρωπος. Έχω γνωρίσει τον γιο του, τώρα τι γνώμη έχει…» ενώ για τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη για τον γάμο, η τραγουδίστρια και ηθοποιός αρνήθηκε να απαντήσει. «Ο κάθε άνθρωπος έχει τη γνώμη του. Δεν θα ήθελα να πω κάτι για το ενδεχόμενο γάμου» αρκέστηκε να πει.

Με τη σειρά του, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Σας κάνει εντύπωση που αγαπάω μια γυναίκα γιατί τώρα αγαπούν τους άντρες. Έτσι δεν είναι; Δεν έχω συζητήσεις με τον γιο μου αν θα παντρευτώ την Τζόρτζια».

Δείτε τις δηλώσεις της στην εκπομπή "Το Πρωινό":

