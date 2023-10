Οικονομία

Γρεβενά - Απάτη: πουλούσαν χωματουργικό μηχάνημα και του έφαγαν χιλιάδες ευρώ

Πώς εξαπάτησαν τον άτυχο άνδρα οι επιτήδιοι που του απέσπασαν πολλές χιλιάδες ευρώ.

Υπόθεση απάτης με υπολογιστή σε βάρος 35χρονου, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών και σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος δήλωσε ότι στα τέλη Μαρτίου, είδε μία αγγελία στο διαδίκτυο για πώληση χωματουργικού μηχανήματος και πείστηκε να καταθέσει σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.180 ευρώ για να προχωρήσει στην αγορά του.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, εξαπατήθηκε, αφού η αγοραπωλησία δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε συμφωνηθεί.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τεσσάρων ατόμων, δύο γυναικών 28 και 29 ετών, ενός άνδρα 61 ετών και ενός ακόμη αλλοδαπού 42χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη με υπολογιστή.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δεσκάτης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

