Παναθηναϊκός - Αλαφούζος: Ο Χουάνκαρ μπορεί να έχει χάσει μέρος της ακοής του

Τι είπε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον τραυματισμό του Χουάνκαρ και για την τιμωρία του Ολυμπιακού.

Μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη (24/10) στο βρετανικό «Sky Sports», ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (EFE) για το διακοπέν ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (22 Οκτωβρίου) με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ο μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού» τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να τιμωρηθούν με μηδενισμό και αφαίρεση ενός βαθμού, ενώ πρόσθεσε πως ο Χουάνκαρ ενδέχεται να έχει χάσει πλέον μέρος της ακοής του μετά την κροτίδα που έπεσε στο χώρο της προθέρμανσής του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου στο Ισπανικό Πρακτορείο «EFE»:

-Για την κατάσταση του Χουάνκαρ:

«Δεν είναι ακόμα καλά, έχασε τις αισθήσεις του, έχασε την ισορροπία του, δεν άκουγε. Ίσως έχασε ένα μικρό μέρος της ακουστικής του ικανότητας».

-Για την τιμωρία του Ολυμπιακού:

«Ο Ολυμπιακός διερευνάται. Ο κανόνας είναι πολύ ξεκάθαρος: Αν κάποιο μέλος της ομάδας, είτε είναι παίκτης είτε μέλος του προπονητικού επιτελείου δεχτεί επίθεση, η ομάδα χάνει τον αγώνα με 3-0 και της αφαιρείται ένας βαθμός. Δεν γίνεται να συνεχιστεί το ματς χωρίς φιλάθλους, δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας».

-Για τα περιστατικά βίας τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο:

«Η έλλειψη τιμωρίας είναι μια από τις μεγάλες αιτίες βίας στην Ελλάδα. Οι αρχές είναι πολύ χαλαρές με τους επιτιθέμενους και γι' αυτό, όταν παίζουμε στην Ευρώπη, σπάνια υπάρχει βία, γιατί η UEFA είναι πολύ πιο αυστηρή.

Πριν από 40 χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής στην Αγγλία, έφτασε η αστυνομία την πρώτη μέρα του πανεπιστημίου και μας είπε: "Είμαστε έξω από τις παμπ, αν δημιουργήσετε προβλήματα θα σας πιάσουμε". Ήταν ο τρόπος του να μας προειδοποιήσει ότι θα μπούμε σε μπελάδες. Είναι μια πολύ απλή λύση, να εφαρμόσουν οι αρχές οι νόμοι».

-Για τη διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο:

«Δεν υπάρχει ξένη επένδυση. Ποιος θα ήθελε να επενδύσει; Έχουμε ένα διεφθαρμένο σύστημα στο οποίο κερδίζει μόνο μία ομάδα, αυτή που ελέγχει την ομοσπονδία, τους διαιτητές, τις κυρώσεις σε άλλες ομάδες. Δεν έχουμε καμία επένδυση από το εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε έχουν πολλή διαφθορά στην ομοσπονδία και τους διαιτητές, αυτό έχει βελτιωθεί, δεν είναι τέλειο, αλλά έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αυτό που συνέβη πριν από χρόνια είναι ότι από τη στιγμή που μια ομάδα έλεγχε την ομοσπονδία και η ομοσπονδία ήταν αυτή που ανέθεσε τους διαιτητές, οι διαιτητές θα συμπεριφέρονταν καλά με αυτήν την ομάδα. Και δεν έχω κανένα παράπονο από τους διαιτητές, γιατί αν έχεις αυτή την κατάσταση στη χώρα σου και είναι κοινή πρακτική, είτε προσαρμόζεσαι σε αυτήν την πραγματικότητα, είτε δεν δουλεύεις. Αυτό ευτυχώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια».

-Για τον τρόπο που εκλέγεται η διοίκηση της ΕΠΟ:

«Αυτές οι 55 Ενώσις μπορεί να υποστούν πίεση ή απειλές από μια ομάδα που επιδιώκει να ελέγξει την ομοσπονδία. Είναι εύκολο να υπάρχει διαφθορά. Αυτό είναι το ιστορικό πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να είναι τέλεια, αλλά υπάρχουν βαθμοί προβλημάτων. Αν η τελειότητα είναι 100%, οι πιο προηγμένες χώρες είναι γύρω στο 80 ή 90%, στην Ελλάδα είμαστε στο 50% ή 60%».

