Κασσελάκης στο Economist: Θέλω να αγωνιστώ για όσους δυσκολεύονται (εικόνες)

Τι είπε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους πολιτικούς στόχους του ίδιου και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελέγη.

Με έναν σύντομο πολιτικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και της δικής του εισόδου στον ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική ζωή της χώρας, ξεκίνησε την ομιλία του στο συνέδριο του Economist, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι ήταν μία εκλογική χρονιά, στην οποία το κόμμα του έχασε τις δύο εκλογές, στην οποία «φιλοδοξούσαμε να ηγηθούμε μιας προοδευτικής κυβέρνησης συνασπισμού. Ήταν μια ηχηρή νίκη για τον κ. Μητσοτάκη, μόλις δύο μήνες μετά την τραγική σύγκρουση τρένων που σκότωσε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους που επέστρεψαν στο πανεπιστήμιο μετά από ένα μακρύ Σαββατοκύριακο».

Αναφέρθηκε εκτεταμένα στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Αλίμονο, ο προκάτοχός μου, αποφάσισε να παραιτηθεί από πρόεδρος του Σύριζα – παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, ήθελε να παραμείνει».

Ανέφερε ακόμη ότι «ο Αλέξης είναι ο λόγος που πολλοί από εμάς μπήκαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου». Για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Άνοιξε τον ΣΥΡΙΖΑ στο προοδευτικό κέντρο, έβγαλε την χώρα από τρία αυστηρά πακέτα λιτότητας διατηρώντας παράλληλα το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας για το μέγιστο ευάλωτα. Και όλα αυτά προστατεύοντας τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας της χώρας και επιλύοντας ένα μακροχρόνιο ευρωπαϊκό ζήτημα στον Βορρά μας, ανάμεσα στην Ελλάδα και τώρα στη Βόρεια Μακεδονία».

Για την δική του πορεία σημείωσε: «Δύο μήνες αφότου ο Αλέξης αποφάσισε να αποχωρήσει, ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για να τον διαδεχτώ. Δεν ήμουν μέλος του κόμματος, επίσης, δεν ταίριαζα στο προφίλ της παραδοσιακής Αριστεράς – από την απασχόληση στην Goldman Sachs, και ως πρώην επιχειρηματίας και στέλεχος ναυτιλίας. Αλλά εκλέχτηκα, με μεγάλη διαφορά, ως αουτσάιντερ στην κούρσα, που κέρδισε τις εργατικές γειτονιές και τις αγροτικές περιοχές. Και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της θέσης μου σήμερα: ότι όσοι έμειναν έξω από το λεγόμενο σύστημα, έβλεπαν σε μένα έναν σύγχρονο μαχητή, όχι μόνο για τα συμφέροντά τους, αλλά για το συλλογικό μέλλον της χώρας. Φιλοδοξώ να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας για όλους τους Έλληνες –εγχώρια και διεθνώς– αλλά η πίστη μου είναι πάνω από όλα στους ανθρώπους που με αγκάλιασαν και με ώθησαν».

Τέλος, ο κ. Κασσελάκης διαβεβαίωσε πως θα είναι στο πλευρό των ανθρώπων «που αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος, που λαχταρούν τα παιδιά τους να επιστρέψουν στην Ελλάδα, που είναι θαμμένοι σε στοίβες λάσπης μετά τις πρόσφατες πλημμύρες και με αμελητέα κρατική υποστήριξη».

