H ΑΕΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μαρσέιγ

«Εκτέλεση από την άσπρη βούλα» για την ΑΕΚ, που έχασε από την Μαρσέιγ.

Την πρώτη της ήττα στον 2ο όμιλο του Europa League γνώρισε η ΑΕΚ, που έχασε 3-1 από τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ». Ο Βιτίνια (27΄), ο Χαρίτ (60΄πεν.) και ο Βερτού (69΄πεν.) πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, ενώ είχε ισοφαρίσει στο 53΄ ο Πινέδα για την Ένωση, που αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στο τελευταίο ημίωρο λόγω αποβολής του Στάνκοβιτς.

Έτσι, η γαλλική ομάδα ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου με 5 βαθμούς σε 3 ματς, ενώ ακολουθεί η ΑΕΚ με 4. Οι άλλες δυο ομάδες του γκρουπ, Άγιαξ και Μπράιτον, αγωνίζονται αργότερα (22:05).

Η Μαρσέιγ είχε υπό τον ελεγχό της τον αγώνα στο α΄ ημίχρονο και δεν άφησε την ΑΕΚ να πιάσει το ρυθμό της. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που έχασαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, καθώς ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς ήταν και πάλι σε καταπληκτική ημέρα και κρατούσε το «μηδέν» για την ομάδα του. Όμως δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στο 27΄ όταν ο Κλος ξέφυγε από δεξιά και έβγαλε τη μπάλα παράλληλα στο ύψος της μικρής περιοχής, όπου ο Βιτίνια πλάσαρε από κοντά για το 1-0. Πάντως, παρά την μετριότατη παρουσία της στο πρώτο 45λεπτο, η Ένωση θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις όταν ο Τσούμπερ σκόραρε, αλλά ο Βίντα που του είχε περάσει την ασίστ, βρισκόταν οριακά σε θέση οφσάιντ.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου ο Αλμέιδα άλλαξε το σύστημα της ομάδας του, τοποθετώντας τον Πόνσε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Αργεντινός αντικατέστησε τον Σιντιμπέ, κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ έκανε και πάλι το γνωστό «τρικ» με τον Ομπερλίν Πινέδα σε ρόλο «υπηρεσιακού» δεξιού μπακ, που συγκλίνει και δημιουργεί πλεονέκτημα στο χώρο του κέντρου. Πράγματι ήταν ο Μεξικανός ο οποίος στο 53΄ βρέθηκε... ξαφνικά στο σημείο του πέναλτι, εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μάνταλου και ισοφάρισε στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε η Ένωση.

Όμως ένα μοιραίο λάθος του Στάνκοβιτς, έμελε να αλλάξει τον ρου του αγώνα. Ο Αυστριακός γκολκίπερ έχασε τη μπάλα από τον Βιτίνια μέσα στην περιοχή και στη συνέχεια τον ανέτρεψε. Πέναλτι και κόκκινη, μόλις 2-3 λεπτά μετά την ισοφάριση. Ακριβώς με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Χαρίτ έβαλε τη Μαρσέιγ ξανά μπροστά στο σκορ ευστοχώντας από τη βούλα. Στο 68΄ η Μαρσέιγ κέρδισε ακόμα ένα πέναλτι, αυτή τη φορά πολύ αυστηρό, σε φράγμα του Άμραμπατ μέσα στην περιοχή. Ο Βερτού ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 3-1 στο 69΄. Στη συνέχεια ο Αθανασιάδης ήταν αυτός που είπε «όχι» σε προσπάθειες των Σαρ, Ομπαμεγιάνγκ, Κοντογκμπιά κρατώντας το δείκτη του σκορ σε... λογικά επίπεδα.

Διαιτητής: Ντανιέλ Στεφάνσκι

Κίτρινες: Μπαλέρντι - Σιντιμπέ, Ρότα, Άμραμπατ, Γιόνσον

Κόκκινη: Στάνκοβιτς (57΄)

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΣΕΪΓ (Τζενάρο Γκατούζο): Μπλάνκο, Κλος (88΄ Ναντίρ), Μπεμπά, Μπαλέρντι (88΄ Μεϊτέ), Λόντι, Κοντογκμπιά, Ρονζιέ, Χαρίτ (75΄ Σαρ), Βερτού (88΄ Μουρίγιο), Εντιαγέ, Βιτίνια (75΄ Ομπαμεγιάνγκ)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ (46΄ Πόνσε), Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί (44΄λ.τρ. Μοχαμαντί), Γιόνσον, Σιμάνσκι (75΄ Γαλανόπουλος), Πινέδα, Μάνταλος (59΄ Αθανασιάδης), Άμραμπατ (75΄ Ελίασον), Τσούμπερ

