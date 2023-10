Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “ισοπέδωσε” την Αναντολου Εφές

Πολύ δυνατή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Πειραιώτες που κέρδισαν εύκολα την Αναντολού Εφές.

«Κλείδωσε» τους ψηλούς της Αναντολού Εφές, Άντε Ζίζιτς (6π.) και Τιμπόρ Πλάις (7π.), «αφόπλισε» τον σταρ της Σέιν Λάρκιν (8π.), τη «βομβάρδισε» με έξι τρίποντα στην 3η περίοδο χάρη στα 9 περισσότερα ριμπάουντ στο ίδιο διάστημα, για να φτάσει ο Ολυμπιακός σε μία άνετη και δίκαιη νίκη, με 75-57, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Αυτή ήταν η 2η διαδοχική και 3η νίκη στο σύνολο των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, που την ίδια ώρα είπαν «όχι» σε μία 3η σερί νίκη στον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης (2-3).

Αυτή η νίκη του Ολυμπιακού είχε την υπογραφή του αρχηγού του, Κώστα Παπανικολάου με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Και του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, όμως! Με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ (μία λιγότερη από τον Παπανικολάου). Ο Πίτερς πρόσθεσε 12 πόντους και 10π. ο Κέινααν.

Ο Ουόκαπ αν και είχε 0/3 τρίποντα (όπως και οι Λαρεντζάκης, Μπραζντέικις), πρόσφερε 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Χωρίς τους τραυματίες Σακίλ ΜακΚίσικ και τον Λουκ Σίκμα παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, μετά τη νίκη με 2-1 του Ολυμπιακού επί της Γουέστ Χαμ στο «Γ. Καραϊσκάκης» κατέφθασε στο ΣΕΦ, στο ημίχρονο του αγώνα και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» που έκαναν sold out, στο ματς με την Εφές, όπως είχαν κάνει και απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για τη 2η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 33-25, 61-43, 75-57

Τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα ο Μπαρτζώκας. Με Λάρκιν, Τόμπσον, Κλάιμπερν, Ουίλις και Ζίζιτς μπήκε στο παρκέ η Αναντολού Εφές.

Πίτερς και Τόμπσον ήταν οι πρωταγωνιστές για κάθε ομάδα, με 4 και 5 πόντους αντίστοιχα, έως το 8-5 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο προπονητής της Εφές, Ερντέμ Τσαν, έκανε νωρίς αλλαγές για να... μπερδέψει την «ερυθρόλευκη» άμυνα, με τους δύο ψηλούς Τιμπόρ Πλάις και Τάιρικ Τζόουνς να μπαίνουν στη θέση των Ζίζιτς και Ουίλις, στο «5» και στο «4» αντίστοιχα. Με τον Κέιναν, όμως να υποπίπτει σε δύο λάθη και να έχει δύο άστοχα τρίποντα, ο Ολυμπιακός αδυνατούσε ν΄ ανεβάσει το σκορ... την ώρα που δυστοκία επιθετικά παρουσίαζε και η αντίπαλός του. Ως εκ τούτου, το 8-5 παρέμεινε για περίπου τρία λεπτά στον ηλεκτρινικό πίνακα. Τον Ολυμπιακό... ξεκόλλησε ο Νίκολα Μιλουτίνοβ (10-5), ο οποίος αντικατέστησε τον Γάλλο διεθνή σέντερ της ομάδας του Πειραιά, Μουσταφά Φαλ. Ο Μπαρτζώκας απέσυρε τον Πίτερς ρίχνοντας στη θέση του τον Μπραζντέικις. Ο Τσαν προέβη σε αλλαγές και στην περιφέρεια με τους Μπεμπουά και Μπράιαντ να περνούν στο παρκέ, αντί των Κλάιμπερν και Τόμπσον. Ο Γερμανός ψηλός, Τιμπόρ Πλάις, με έφεση στο τρίποντο «τιμώρησε» την ολιγωρία στο μαρκάρισμά του, ευστοχώντας έξω από τα 6.75, για το 10-8, για να ισοφαρίσει σε 10-10 αμέσως μετά. Ο Κώστας Παπανικολάου, με 5 σερί πόντους διαμόρφωσε το 15-12, για να μειώσει στον πόντο 15-14 η Εφές, καθώς ο Ελιτζάια Μπράιαντ έκανε δικό του σερί 4-0. Στο πρώτο καλάθι του στο ματς, ο Κέιναν έδωσε προβάδισμα τριών πόντων (17-14) στον Ολυμπιακό, στο τέλος της 1ης περιόδου.

Τους Ουίλιαμς-Γκος και Λαρεντζάκη επέλεξε στην πεντάδα για τη 2η περίοδο ο προπονητής του Ολυμπιακού, μαζί με τους Μπραζντέικις, Παπανικολάου και Μιλουτίνοβ. Οι Πειραιώτες αξιοποίησαν την αστοχία της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, για να ξεφύγουν με +10 (26-16) χάρη σε επιμέρους σκορ 9-2 (5π. ο Ουίλιαμς-Γκος, 2 ο Μπραζντέικις και 2 ο Μιλουτίνοβ). Ο Φαλ πέρασε στη θέση του Μιλουτίνοβ για να συνεχίζει το αποτελεσματικό μαρκάρισμα στον Άντε Ζίζιτς στο «5» δίνοντας ανάσες στον Σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού. Και με τον Λαρεντζάκη να σημειώνει τους 4 επόμενους πόντους, η ομάδα του Πειραιά ξέφυγε και με +12 (30-18). Η Εφές, αδυνατώντας να τροφοδοτήσει τους ψηλούς της, λόγω της καλής άμυνας του Ολυμπιακού επέμενε έξω από τη γραμμή του τριπόντου, απ’ όπου ήταν... τραγικά άστοχη, με 2/15! Την ίδια ώρα άφηνε τον Ολυμπιακό να παίρνει μακρινά σουτ, αλλά και οι Πειραιώτες, με 2/10 δεν αξιοποιούσαν ουσιαστικά τα... δώρα της Εφές. Όχι πως το +10 (32-22) δεν ήταν μια σημαντική διαφορά, αλλά θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη υπέρ των «ερυθρόλευκων». Ο Ουίλ Κλάιμπερν με τρίποντο μείωσε σε 32-25, για να πάει εν τέλει με +8, στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο ο Ολυμπιακός, με μία εύστοχη βολή του Φαλ (33-25). Το θετικό ήταν πως η ομάδα του Πειραιά κράτησε στους 11 πόντους την αντίπαλό της στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός... μασούσε σίδερα, όταν ξανάρχισε ο αγώνας, στην 3η περίοδο. Με έξι εύστοχα τρίποντα (2/10 στο ημίχρονο και 8/21 στο 30ό λεπτό) και συγκεκριμένα δύο του Κέινααν, δύο του Πίτερς και από ένα των Παπανικολάου και Ουίλιαμς-Γκος, ο Ολυμπιακός έθεσε τις βάσεις για μια άνετη νίκη! Αρχικά, η ομάδα του Πειραιά ξέφυγε με +17 (58-41), ενώ το είχε πράξει και λίγο νωρίτερα (55-38). Ο τομέας που έκανε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό ήταν τα ριμπάουντ, με τον Μιλουτίνοβ να μαζεύει 4 στο 3ο δεκάλεπτο (μόνο 1 στο α΄ μέρος). Οι δύο ομάδες μετρούσαν από 20 ριμπάουντ στο πρώτο 20άλεπτο... αλλά 10 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός είχε 32 και η Εφές 23! Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» Κώστας Παπανικολάου ήταν η κινητήριος δύναμη, με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ στο 30ό λεπτό. Το buzzer beater τρίποντο του Άλεκ Πίτερς, από ασίστ του Κέινααν, ήταν το... κερασάκι στην τούρτα, για το 61-43, για το +18, η μεγαλύτερη διαφορά έως τότε στον αγώνα. Ο σταρ της Εφές, Σέιν Λάρκιν μετρούσε μόνο 5 πόντους έως το τέλος της 3ης περιόδου.

Ο Λάρκιν αύξησε σε 8 τους πόντους του με τρίποντο, όταν άρχισε το 4ο δεκάλεπτο (61-46), ενώ ο Πίτερς έκανε το 63-46. Τι κι αν στα πρώτα πέντε λεπτά, ο Ολυμπιακός μετρούσε 4 πόντους και η Εφες 3 (64-46); Οι παίκτες του Μπαρτζώκα δεν είχαν πλέον λόγο να πιέζονται να σκοράρουν, όσο απέτρεπαν το σκορ για την αντίπαλό τους. Οι Φαλ, Ουίλιαμς-Γκος και Μιλουτίνουβ διαμόρφωσαν το 75-50. Ο Τζορζ Πάπας μπήκε στο παρκέ το τελευταίο ενάμιση λεπτό στη θέση του Λαρεντζάλη, όπως και ο νεαρός σέντερ Τανούλης (στο τελευταίο ένα λεπτό αντί του Παπανικολάου) κάνοντας το ντεμπούτο του στη Euroleague και ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για μία δίκαιη νίκη των περσινών φιναλίστ της Euroleague (75-57 τελικό σκορ).

Διαιτητές: Γκαρθία (Ισπανία), Ντιφαλά (Γαλλία), Κόλιενσιτς (Mαυροβούνιο)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Ουίλιαμς-Γκος 14 (2), Κέινααν 10 (2), Λούντζης, Λαρεντζάκης 4, Πάπας, Φαλ 7, Παπανικολάου 14 (2), Μπραζντέικις 4, Πίτερς 12 (2), Μιλουτίνοβ 6, Τανούλης

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Ερντέμ Τσαν): Λάρκιν 8(2), Μπεμπουά, Μπράιαντ 10(1), Κλάιμπερν 5 (1), Τόμπσον 9(1), Πλάις 7(1), Γιλμάζ 2, Ουίλις 8(2), Ζίζιτς 6, Τζόουνς 2

